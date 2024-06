Scaletta Concerto Radio Italia Live 2024 oggi a Napoli 27 giugno/ Da Annalisa a Tananai, tutti i cantanti

Scaletta Concerto Radio Italia Live 2024: chi aprirà lo spettacolo di Napoli?

Da Annalisa a Tananai fino a Biagio Antonacci e Articolo 31: sono questi i nomi di alcuni artisti presenti nella scaletta del concerto di Radio Italia Live 2024 in programma in Piazza del Plebiscito a Napoli, oggi 27 giugno. Gli artisti che saranno presentati Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi e che saranno introdotti sul palco dalla voce di Luca Ward, saranno accompagnati dall’orchestra di radio Italia Live diretta diretta dal Maestro Bruno Santori e si esibiranno tutti rigorosamente dal vivo.

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2024 a Napoli in ordine di uscita non è stata ancora ufficializzata e non si conosce pertanto il nome dell’artista che salirà per primo sul palco rompendo il ghiaccio e dando il via ad una serata ricca di musica e di divertimento. Tutti i cantanti in scaletta, tuttavia, hanno già scatenato l’entusiasmo del pubblico che spera di poter ascoltare dal vivo anche il duetto di Annalisa e Tananai sulle note del loro ultimo singolo “Storie brevi”.

Scaletta Concerto Radio Italia Live 2024 a Napoli: i cantanti in ordine alfabetico

Dopo il grande successo ottenuto con la data di Milano, Radio Italia Live 2024 non cambia e anche per il concerto di Napoli regala al proprio pubblico una scaletta eccellente con i nomi di alcuni degli artisti più amati degli ultimi anni accanto ai quali spiccano anche alcuni veterani della musica italiana come Biagio Antonacci, pronto ad emozionare, ma anche a far cantare tutti con alcuni dei suoi straordinari successi e gli Articolo 31 che, dopo aver dato il via al rap italiano e dopo anni in cui hanno avuto carriere soliste, si sono riuniti per la gioia di tutti i fan che hanno sempre sperato in una reunion.

Nella scaletta del concerto di Radio Italia Live 2024 di Napoli, poi, spicca anche la presenza di Rose Villain che, il 13 luglio, avrà l’onore di aprire il concerto dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma. Grande attesa, poi, per l’arrivo sul palco di due donne amatissime della musica italiana come Alessandra Amoroso ed Elodie a cui si aggiungerà anche la nuova stella nascente della musica italiana ovvero Angelina Mango. Ecco, dunque, la scaletta in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Biagio Antonacci

Articolo 31

Elodie

Francesco Gabbani

Irama

Angelina Mango

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Tananai

