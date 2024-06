Scaletta Concerto Vasco Rossi a San Siro oggi 20 giugno 2024/ Ultima data a Milano: poi live a Bari

Vasco Rossi: ultimo concerto al San siro di Milano oggi 20 giugno 2024

Con l’entusiasmo di un bambino, Vasco Rossi, oggi giovedì 20 giugno 2024, saluta Milano con l’ultimo concerto allo stadio San Siro prima della chiusura del tour 2024 che si terrà a Bari con i concerti del 25, 26, 29 e 30 giugno. Ad aprire la grande estate italiani dei concerti non poteva che essere Vasco Rossi che, con ben sette concerti tenuti nel tempio del calcio milanese ha portato a casa l’ennesimo record. Con il sold out di questa sera, sono ben 400mila gli spettatori che hanno partecipato al live del rocker di Zocca che, a 72 anni, non rinuncia al momento più bello del suo lavoro ovvero quello di regalare serate uniche ai fan attraverso due ore con una grande musica anche grazie alla scaletta del concerto scelta da Vasco Rossi per l’occasione.

Elisa Del Mese, chi è la prima fan di Vasco a togliersi il reggiseno/ "Smisero tutti di guardare il palco"

Come sempre, anche questa sera, Vasco non sarà da solo sul palco ma con lui ci sarà l’immancabile band, applauditissima dal popolo del Blasco e così composta: Vince Pastano (direzione musicale, chitarre), Stef Burns (chitarra), Antonello D’Urso (programmazione, chitarra acustica e cori), Andrea Torresani (basso e cori), Alberto Rocchetti (tastiere e cori), Roberta Montanari (cori), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone) e la guest star Claudio Golinelli Detto Il Gallo.

Vasco Rossi non si ferma: tour nel 2025/ Da Torino a Roma: ecco tutte le date ufficiali

Concerto Vasco Rossi San Siro 20 giugno 2024: fan in fila da ore

Per il tour 2024, Vasco Rossi ha scelto di esibirsi solo a Milano e Bari con una serie di date mentre per il tour 2025 farà felici i fans di più città italiane con una grande scaletta di canzoni. Nel capoluogo lombardo sono stati tantissimi i fan che si sono radunati per rivivere le emozioni del concerto di Vasco in quello che è definito uno dei luoghi più belli per assistere ad un live ovvero lo stadio San Siro. Anche per l’ultima data, sono tantissime le persone che si sono accampate all’esterno dell’impianto sportivo in attesa dell’apertura dei cancelli.

Vasco Rossi, concerto a San Siro oggi 19 giugno 2024/ Scaletta cantanti: penultima data a Milano

Con i biglietti introvabili da mesi, i fortunati che sono riusciti ad acquistare un biglietto per stasera, hanno anche dormito in tenda con un unico obiettivo: raggiungere la transenna e poter sfiorare la mano del rocker o incrociare il suo sguardo anche per pochi secondi.

Scaletta Concerto Vasco Rossi San Siro 20 giugno 2024: i grandi successi

La scaletta del concerto di Vasco Rossi, anche per l’ultima data al San Siro di Milano, non cambia ma resta identica a quella delle precedenti date e a quella dei concerti di Bari. Anche questa sera, dunque, Vasco aprirà lo show con “Blasco”, un manifesto della sua generazione così come Asilo Republic per poi passare a Gli spari sopra, Gli spagli che fai e Quanti anni hai. Con un medley che racchiude brani amatissimi dai fan come La strega, Incredibile romantica e Ridere di te si arriverà ai saluti finali sulle note di Canzone, Vita spericolata e Albachiara con gli immancabili fuochi d’artificio. Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara













© RIPRODUZIONE RISERVATA