Scaletta finale X Factor 2024, tutto quello che c’è da sapere sull’ultima puntata di giovedì 5 dicembre

Siamo giunti in quattro e quattr’otto alla finale di X Factor 2024 che si terrà in diretta da Piazza del Plebiscito nel centro di Napoli. Sul palco si esibiranno uno dopo l’altro i finalisti Les Votives, I Patagarri, Mimì e Lorenzo Salvetti. Solo uno di loro sarà il vincitore di X Factor 2024 e chiaramente il pubblico non vede l’ora di scoprire chi si sarà meritato la vittoria dopo settimane di duro lavoro insieme ai giudici.

Paola e Chiara, straordinaria reunion a X Factor 2024/ Scoppia la polemica: "La sorella è sottomessa da..."

A proposito di questi ultimi, li ritroveremo in pole position ad ascoltare i loro concorrenti e a raccogliere i frutti di questi mesi. Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi sono pronti all’ultima puntata di X Factor 2024, con due ospiti d’eccezione: Gigi D’Alessio e Robbie Williams, giganti della musica che si esibiranno tra una manche e l’altra per la gioia dei fan, giunti da tutta Italia per assistere ad una finale dal vivo fuori dal consueto teatro di Verona, cosa mai successa prima d’ora nella storia del programma. Passiamo ora a scoprire la scaletta finale X Factor 2024, con gli orari delle esibizioni dei cantanti.

VINCITORE X FACTOR 2024: CHI È?/ Tutti amano i Patagarri, Lorenzo Salvetti non piace: "Inferiore a tutti"

Scaletta finale X Factor 2024: i brani dei concorrenti e gli ospiti

Alle 21 si parte con la diretta e a salire sul palco per primo ci sarà Robbie Williams che si esibirà con “Forbidden Road“, il suo ultimo singolo. Proseguiamo con la scaletta finale X Factor 2024. Alle ore 22, invece, arriverà Giorgia a presentare i quattro giudici e i quattro finalisti e si prosegue con la spiegazione sulle manche e il metodo di voto previsto per la finale di X Factor 2024. Ore 21.12, si parte ufficialmente con la prima manche intitolata My Song, dove i cantanti porteranno in scena canzoni alle quali si sentono vicini. Alle 21.28 apre il televoto e sale sul palco Antonino Cannavacciuolo, che parlerà della nuova edizione di X Factor 2024. Dopo di lui, alle 21.32, salirà di nuovo sul palco Robbie Williams.

FINALE X FACTOR 2024/ Vincitore, diretta: primo giro di esibizioni. Fiori per Giorgia

Alle 21.39 si prosegue con il riassunto della manche, in modo tale da aiutare il pubblico nel televoto, e alle 21.40 ci sarà un’esibizione di Paola e Chiara, in una nuova reunion. Siamo alle 21.47 della scaletta finale X Factor 2024 quando si arriva con la seconda manche intitolata “Best of”. Qui, i cantanti si esibiranno portando in scena i brani preferiti del pubblico. Alle 22.27 si prosegue con Robbie Williams che torna con un medley dei suoi pezzi storici. Alle 22.45 è il turno di Gigi D’Alessio, attesissimo dal pubblico napoletano. Alle 22.53 si chiuderà ufficialmente il televoto, mentre si prosegue verso le 23.00 con la terza manche in cui risentiremo gli inediti dei cantanti. Alle 23.28 si continua con la chiusura del televoto, mentre verso le 23,34 si conclude con l’elezione del vincitore.