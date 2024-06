Scaletta Geolier, concerto allo Stadio Maradona di Napoli oggi 23 giugno 2024/ ‘Ultimo’ show del rapper

Si conclude questa sera uno show durato 3 serate e che stando a numeri e fattezze dello show, può essere considerato quasi epocale per l’artista in questione. Oggi, domenica 23 giugno, Geolier sarà in concerto allo stadio Maradona di Napoli: ultima di tre date che hanno mandato in visibilio il pubblico tra emozioni, musica e spettacolo.

Le tre date di Geolier a Napoli hanno attirato ben 145mila spettatori in totale: un sold out da capogiro ma soprattutto un esordio allo stadio per il rapper che è letteralmente da record considerando i soli 24 anni. “Ho pensato a lungo a chi dedicare queste tre date, la mia faliga e voi sono dediche scontate. Il mio pensiero va anche agli artisti che hanno rappresentato Napoli e l’hanno fatta brillare”. Parlava così Geolier a in concerto a Napoli alla prima data, menzionando Pino Daniele, Massimo Troisi, Totò e ovviamente Diego Armando Maradona.

Geolier, ultima data in concerto allo stadio Maradona di Napoli: tre serate spettacolari ed ‘esordio’ da record

La scaletta del concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli – oggi, domenica 23 giugno 2024 – seguirà ovviamente ciò che i fan hanno potuto apprezzare già nel corso delle due date precedenti. Il terzo show seguirà la falsariga dei precedenti anche da punto di vista dello spettacolo; fuochi d’artificio, coreografie mozzafiato e rappresentative dei brani in scaletta che hanno contribuito a costruire la grande carriera di Geolier che, a soli 24 anni, continua a dominare le classifiche di vendita, streaming e gradimento.

Saranno ancora 34 le canzoni in scaletta al concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli – oggi, domenica 23 giugno 2024 – un mix di brani tra albori e recenti uscite che porterà gli oltre 40mila spettatori previsti anche per questa sera in atmosfere tipiche del mondo rap ma anche in sonorità da ‘ballade’ sperimentate proprio di recente da Geolier. Spazio ora ai brani in scaletta per la terza volta di Geolier sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La scaletta del concerto di Geolier a Napoli, 23 giugno 2024: terza e ultima data

1. PER SEMPRE

2. MONE

3. SO FLY

4. PRESIDENTE

5. SISTAT’ TU

6. ME VULEV FA RUOSS

7. SCUMPAR

8. MONCLER

9. RICCHEZZA

10. EPISODIO D’AMORE

11. Medley IDEE CHIARE

12. Medley NARCOS

13. CAPO

14. NU PARL, NU SENT, NU VEC

15. 2 SECONDI

16. IL MALE CHE MI FAI

17. GIÀ LO SAI

18. Medley VOGL SUL A TE-NA CATENA

19. EMIRATES

20. L’ULTIMA POESIA

21. I P’ ME, TU P’ TE

22. NAPO****NO

23. Medley M’ MANC-X CASO – IO T’O GIUR’

24. CAMPIONI IN ITALIA

25. AMO MA CHI T SAP

26. CADILLAC

27. DIO LO SA

28. EL PIBE DE ORO

29. P SECONDIGLIANO

30. UNA COME TE

31. SENZA TUCCÀ

32. FINCHÉ NON SI MUORE

33. COME VUOI

34. GIVE YOU MY LOVE

