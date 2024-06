Scaletta Geolier, concerto allo Stadio Maradona di Napoli oggi 22 giugno 2024/ 34 canzoni: quali sono

Geolier in concerto a Napoli oggi 22 giugno 2024: dalla scaletta ai biglietti

Dopo il grande successo registratosi il 21 giugno, Geolier torna in concerto allo Stadio Maradona di Napoli questa sera, 22 giugno 2024, con una scaletta aggiornata. Il ragazzo di Secondigliano, che negli ultimi anni ha conosciuto un successo incredibile, si prepara ad infiammare nuovamente la sua città con alcuni dei suoi più grandi successi ma anche qualche sorpresa.

Anche nella data del 22 giugno Geolier ha registrato il sold out dei biglietti: l’evento vedrà dunque circa 40mila persone presenti e pronte a cantare a squarciagola le sue canzoni che saranno questa sera ben 34. Sembrano dunque superate le polemiche nate pochi giorni fa per il forfait dato dal rapper di Secondigliano al Pizza Village, mancanza che qualcuno ha creduto essere dovuta proprio all’impegno al Maradona di Napoli.

La scaletta del concerto di Geolier a Napoli: 34 canzoni, ecco quali

Geolier è dunque prontissimo a ripartire con il nuovo concerto a Napoli che presenterà una scaletta ricchissima, che avrà inizio con il brano “Per sempre”, tratto dal suo ultimo disco, per poi proseguire con “Money”. La chiusura dell’evento sarà invece accompagnata dalla canzone “Give you my love”. Non mancheranno poi medley e ospiti, che sono ormai grandissimi amici di Emanuele Palumbo – questo il vero nome di Geolier – come Gigi D’Alessio.

Ecco la scaletta del concerto di Geolier a Napoli:

1. PER SEMPRE (da DIO LO SA)

2. MONEY (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

3. SO FLY (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II)

4. PRESIDENTE (da DIO LO SA)

5. SISTAT’ TU (da DIO LO SA)

6. ME VULEV FA RUOSS (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

7. SCUMPAR (da DIO LO SA)

8. MONCLER (da EMANUELE-MARCHIO REGISTRATO)

9. RICCHEZZA (IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

10. EPISODIO D’AMORE (DIO LO SA)

11. Medley IDEE CHIARE (DIO LO SA)-CHIAGNE (IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

12. MedleyNARCOS (da EMANUELE)-MARADONA (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

13. CAPO (da EMANUELE-MARCHIO REGISTRATO)

14. NU PARL, NU SENT, NU VEC (da DIO LO SA)

15. 2 SECONDI (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II)

16. IL MALE CHE MI FAI (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II)

17. GIÀ LO SAI (da DIO LO SA) con Luchè

18. Medley VOGL SUL A TE-NA CATENA (da EMANUELE)

19. EMIRATES (da DIO LO SA) con Mavi

20. L’ULTIMA POESIA (da DIO LO SA)

21. I P’ ME, TU P’ TE (da DIO LO SA)

22. NAPO****NO (da IL CORAGGIO DEIBAMBINI)

23. Medley M’ MANC-X CASO (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI)-IO T’O GIUR’(da DIO LO SA)

24. CAMPIONI IN ITALIA (RED BULL 64 BARS)

25. AMO MA CHI T SAP (da EMANUELE) con MV Killa

26. CADILLAC con Mv Killa e Tony Effe

27. DIO LO SA (da DIO LO SA)

28. EL PIBE DE ORO (da DIO LO SA)

29. P SECONDIGLIANO

30. UNA COME TE (da DIO LO SA)

31. SENZA TUCCÀ con Gigi D’Alessio

32. FINCHÉ NON SI MUORE (da DIO LO SA)

33. COME VUOI (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

34. GIVE YOU MY LOVE (da IL CORAGGIO DEI BAMBINI)

