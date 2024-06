Scaletta I-Days Milano Coca Cola 2024, concerto 29 giugno (Tedua)/ Ospiti, canzoni e informazioni

I-Days Milano Coca Cola 2024, concerto Tedua del 29 giugno: dalla scaletta agli ospiti

Torna l’appuntamento con I-Days di Milano con il concerto evento del 29 giugno 2024 che vedrà grande protagonista Tedua con una scaletta ricchissima. Si tratta della prima di due serate dell’evento intitolato “Il Paradiso – Atto Finale” che segue l’uscita dell’album “La Divina Commedia” di Tedua, e vedrà l’artista esibirsi a partire dalle 21.15 all’Ippodromo SNAI di Milano, anticipato però da alcuni ospiti.

Scaletta Achille Lauro, concerto Termoli oggi 29 giugno 2024/ "Sarà un'esperienza fuori dai binari"

Stando infatti a quanto anticipa la scaletta del concerto degli I-Days Milano, prima di Tedua il pubblico, che potrà fare il suo ingresso a partire dalle 16, potrà ascoltare la musica di The Night Skinny a partire dalle 16.50. Seguirà poi alle 19.15 21 Savage, che sarà l’ultimo ospite ad esibirsi prima dell’arrivo di Tedua, alle 21.15 circa.

Scaletta Vasco Rossi, concerto a Bari oggi 29 giugno 2024/ Gran finale con 'Albachiara': tutte le canzoni

La scaletta del concerto di Tedua agli I-Days di Milano

Ma qual è la scaletta del concerto di Tedua agli I-Days di Milano? Il rapper ligure, il cui vero nome è Mario Molinari, si esibirà in una serie di successi molto noti al pubblico, ma presenterà per la prima volta anche i brani inediti presenti nell’ultima versione dell’album. Parliamo dunque di brani come Mare Calmo, Al Limite, Kill Bill, Beatrice, Jolly Roger, Parole Vuote (La Solitudine) e altri. Ricordiamo che in questi brani non mancano duetti con artisti come Annalisa, Angelina Mango e Capo Plaza).

Di seguito ecco la scaletta prevista per il concerto di Tedua agli I-Days di Milano del 29 giugno.

Scaletta Geolier, concerto a Servigliano oggi 29 giugno 2024/ Al via con 'Per sempre': tutte le canzoni

Intro La Divina Commedia

Angelo All’lnferno

Lo sai

Athena beat

Inferno + LoFi Drill

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Mash Up

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 Chances (dilla tutta)

Il fabbricante di chiavi

Intro Orange County

Houston

Scala Di Milano

Sangue misto

La legge del più forte

Buste della spesa

Bro II

Blueface

Mash Up

Purple

Acqua (malpensandoti)

Anime Libere

Dimmi che c’è

La Verità

Parole vuote (La solitudine)

Lingerie

Hoe

Malamente

Bagagli (Improvvisazione)

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio











© RIPRODUZIONE RISERVATA