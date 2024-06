Scaletta Max Pezzali, concerto a Bologna oggi 23 giugno 2024/ Le canzoni più iconiche: da Eccoti a Gli Anni

L’estate si colora di nostalgia a ritmo di musica ma soprattutto grazie ad una delle voci più iconiche della musica italiana. Questa sera, 23 giugno 2024, seconda data per Max Pezzali in concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna con una scaletta che ancora una volta – dopo l’appuntamento di ieri sera – racchiuderà la hit più intramontabili e indelebili che, dai tempi degli 883, ha donato al pubblico.

Scaletta Max Pezzali, concerto a Bologna oggi 22 giugno 2024/ Tutte le canzoni: chiude con Un deca?

Max Forever (Hits Only), questo il nome dell’evento musicale di Max Pezzali che passa per il concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna – per la seconda volta questa sera, 23 giugno 2024 – e che infiamma ulteriormente l’hype per la serie tv che prossimamente sbarcherà su Sky: Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883. In attesa dunque di scoprire albori, viscere e successi della band, questa sera i fari sono puntati sulla scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Max Pezzali, concerto a Torino oggi 19 giugno 2024/ Scaletta canzoni: da Come mai a Sei un mito

Max Pezzali in concerto a Bologna: scaletta, trasporti e viabilità oggi 23 giugno 2024

Stando a quanto apprezzato nella serata di ieri, la scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna – seconda data, 23 giugno 2024 – sarà ancora una volta impreziosita da una carrellata di oltre 30 canzoni. Un viaggio generazionale che ovviamente include sia i brani più celebri incisi da solista che le grandi poesie messe in musica che hanno portato in alto il nome degli 883. Max Pezzali passerà dunque in rassegna ben 21 album pescando gli ‘assi’ che hanno fatto sognare giovani, adolescenti e adulti.

Max Pezzali: chi è e l'amore con la moglie Debora Pelamatti/ L'addio a Mauro Repetto, il figlio Hilo...

Per quanto concerne la viabilità in vista del concerto di questa sera di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna, come riporta Il Resto del Carlino sarà messo a disposizione un collegamento diretto con il parcheggio della struttura grazie ad un servizio speciale di bus. Per usufruire del servizio basterà utilizzare i classici titoli di viaggio relativi all’area urbana di Bologna alla normale tariffa prevista dalla Tper.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Bologna, oggi 23 giugno 2024: ultima data allo stadio Dall’Ara

– Viaggio al centro del mondo

– Bella vera

– La regina del celebrità

– La regola dell’amico

– Io ci sarò

– Come deve andare

– Rotta x casa di Dio

– La radio a 1000 watt

– Sei fantastica

– Il grande incubo

– Discoteche abbandonate

– Sei un mito

– Nella notte

– Weekend

– La lunga estate caldissima

– Una canzone d’amore

– Come mai

– Nessun rimpianto

– Eccoti

– Ci sono anch’io

– La dura legge del gol

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

– Jolly Blue

– Gli anni

– Grazie mille

– Nord sud ovest est

– Tieni il tempo

– Con un deca

© RIPRODUZIONE RISERVATA