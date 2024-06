Scaletta Max Pezzali, concerto a Bologna oggi 22 giugno 2024/ Tutte le canzoni: chiude con Un deca?

Max Pezzali in concerto a Bologna oggi 22 giugno 2024: il programma

Grande serata in arrivo per i fan del cantante e fondatore degli 883 con Mauro Repetto, oggi 22 giugno 2024 Max Pezzali si esibirà allo Stadio Dall’Ara di Bologna nella prima di due grandi notti previste davanti a migliaia di telespettatori. Dopo il successo riscosso nei palazzetti e al Circo Massimo nella stagione 2022-2023, l’artista nativo di Pavia approda nel tempio bolognese dove prosegue il tour che ha preso il via lo scorso 9 giugno e che per la prima volta porta Max negli stadi.

Pezzali ha già portato a giro per l’Italia le sue canzoni più celebri e che a distanza di anni continuano a risuonare nella mente dei telespettatori, stasera arriva la grande occasione per ascoltare dal vivo le intramontabili canzoni, nate con gli 883 e proseguite nel corso della carriera in solitaria del cantante.

Le canzoni previste al concerto di Bologna

La scaletta del concerto di Max Pezzali è pronta a regalare un vero e proprio viaggio nel tempo ai suoi fan, che potranno godere dei grandi successi dagli anni ’80 fino ad oggi. Per la speciale notte di Bologna allo Stadio Dall’Ara, Pezzali presenterà in scaletta le sue hit più iconiche, dall’intramontabile Hanno ucciso l’uomo ragno fino a Eccoti e Nord sud ovest est, passando per altre canzoni amatissime come Sei fantastica e La dura legge del gol.

E chissà che dopo il tour che sta facendo ballare e cantare l’Italia per Max Pezzali non possano tornare a risuonare le sirene del Festival di Sanremo, dopo che l’artista lombardo era già stato accostato a un ritorno all’Ariston un paio di anni fa su idea di Amadeus, ma in quel caso non se ne fece niente.

Scaletta Max Pezzali, tutti i brani previsti e l’ordine di uscita

Andiamo a vedere il probabile ordine di uscita delle canzoni al concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna con la scaletta di Max Pezzali che dovrebbe proseguire sulla traccia segnata nelle prime uscite, partendo da Viaggio al centro del mondo fino ad arrivare al finale con un super trittico composto da Nord sud ovest est, Tieni il tempo e Con un deca, che dovrebbe chiudere la serata, questa la scaletta:

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca











