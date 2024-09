Scaletta Tim Music Awards 2024: quali cantanti sul palco dell’Arena di Verona

I Tim Music Awards 2024 sono in programma all‘Arena di Verona oggi, venerdì 13 settembre e domani, sabato 14 settembre e andranno in onda in prima serata su Raiuno. Due serate di grande musica quella che sarà condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrata che, da anni, fanno coppia fissa sul palco per condurre l’evento che, di fatto, chiude l’estate musicale. La scaletta in ordine di uscite non è nota, ma la Rai ha diffuso i nomi di tutti gli artisti che, nel corso delle due serate, si alterneranno sul palco.

Quali cantanti, dunque, saliranno sul palco dell’Arena di Verona questa sera? Probabile la presenza dei Negramaro così come dei Pinguini Tattici Nucleari che, proprio oggi, sono tornati sulla scena con il nuovo singolo dal titolo Romantico ma muori. Probabile, inoltre, la presenza dei rapper più amati del momento come Rhove.

Scaletta Tim Music Awards 2024: tutti i nomi

Sono ben 45 i cantanti che, tra venerdì e sabato, si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona per il Tim Music Awards 2024. Grande attesa sul web per l’inizio della prima serata dell’evento musicale durante il quale saranno assegnati importanti premi. Ecco, dunque, tutti gli artisti che parteciperanno all’evento: