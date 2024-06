Scaletta Tim Summer Hits 2024, prima puntata stasera su Rai1/ Annalisa, Gazzelle, The Kolors e non solo

Tim Summer Hits 2024, stasera la prima puntata in onda su Rai 1

Al via questa sera il Tim Summer Hits 2024, l’appuntamento di Rai 1 per eccellenza con la musica dell’estate e numerosi grandi artisti pronti ad illuminare Piazza del Popolo a Roma. Dopo le registrazioni effettuate due settimane fa, questa sera, venerdì 28 giugno 2024, va in onda il primo dei 4 appuntamenti televisivi che coloreranno l’estate degli italiani a suon di musica e tormentoni: le altre prime serate verranno trasmesse da Rai 1 il 7, il 12 e il 19 luglio, oltre ad un “best of” che ripercorrerà le migliori emozioni di questa edizione e in onda il prossimo 26 luglio.

“Kate Middleton ha la parrucca? Fake news”/ Gatti: “La sua presenza al trooping the color fondamentale”

Alla conduzione del Tim Summer Hits 2024, che in ogni puntata vanterà una scaletta ricca di grandi ospiti, ci saranno la confermatissima Andrea Delogu e la new entry Carlo Conti, che sostituirà Nek, al timone del programma al fianco della rossa conduttrice nella precedente edizione. Per Conti sarà un evento importante a suon di musica, in attesa del grande ritorno al Teatro Ariston nel ruolo di conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2025.

Tim Summer Hits 2024 oggi 28 giugno/ Diretta e scaletta cantanti: da Angelina Mango ad Elodie

Scaletta Tim Summer Hits 2024: Angelina Mango, The Kolors, Tony Effe e non solo

Ma qual è la scaletta dei cantanti che si esibiranno in questa prima puntata del Tim Summer Hits 2024, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma? La scaletta di questo primo app untamento televisivo non è ancora stata ufficializzata ma, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito di Ufficio Stampa Rai, ecco chi saranno gli artisti che canteranno questa sera, venerdì 28 giugno 2024, elencati in ordine alfabetico: Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Elodie, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Gaia, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Mahmood, Matteo Paolillo, Pooh,Olly, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA