Tim Summer Hits 2024 oggi 28 giugno/ Diretta e scaletta cantanti: da Angelina Mango ad Elodie

Tim Summer Hits 2024: oggi 28 giugno il debutto dello show con Carlo Conti e Andrea Delogu

Venerdì 28 giugno, in prima serata su Raiuno, parte l’avventura musicale del Tim Summer Hits 2024, lo show estivo, totalmente dedicato alla musica e trasmesso dalla Rai che farà compagnia ai telespettatori fino al 19 luglio. Quella di questa sera, infatti, è la prima di quattro serate con le successive che saranno trasmesse domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio con la conduzione di Andrea Delogu, confermatissima alla guida dello show musicale e Carlo Conti che ha sostituito Stefano de Martino. A fare da cornice alle quattro puntate del Tim summer Hits 2024 è la splendida Piazza del Popolo di Roma dove le puntate in onda a partire da questa sera, sono state registrate nelle settimane precedenti.

A differenza delle precedenti edizioni del Tim Summer Hits, quest’anno, le puntata sono state registrate tutte a Roma escludendo, così, dalle registrazioni la città di Rimini che in passato aveva fatto da cornice a qualche tappa.

Scaletta cantanti del Tim Summer Hits 2024 in onda il 28 giugno

Grandi nomi nella scaletta del Tim summer Hits 2024 che ha raccolto centinaia di persone in Piazza del Popolo regalando agli artisti una serata davvero speciale. Anche quest’anno, sono tanti i cantanti che hanno accettato di partecipare alla kermesse musicale di Raiuno esibendosi con i loro grandi successi. Nel corso della prima serata del Tim Summer Hits 2024, sul palco, si alterneranno nomi eccellenti della musica italiana a cominciare da Antonello Venditti, attualmente impegnato in tour.

Spazio, poi, ai nomi più amati del momento come Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Elodie, Emis Killa, Ermal Meta, Gaia, Gazzelle, Geolier, Mahmood, Matteo Paolillo, Pooh, Olly, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tony Effe. Sul palco, inoltre, salirà anche il giovane producer Jvli e la rockstar italiana per eccellenza ovvero Gianna Nannini.

Come vedere in diretta streaming il Tim Summer Hits 2024

La prima puntata del Tim Summer Hits 2024 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.25 e, in contemporanea, anche su Rai Radio 2. Con Raiplay, invece, è possibile seguire la diretta streaming dell’evento collegandosi all’apposito sito o scaricando l’applicazione. Con Raiplay, inoltre, l’evento può essere visto anche successivamente alla diretta televisiva così come è possibile rivedere le esibizioni dei singoli artisti.

