Scaletta Tim Summer Hits 2024, seconda puntata: i cantanti/ I tormentoni di Mahmood, Ghali e Annalisa

Scaletta Tim Summer Hits 2024, seconda puntata 7 luglio: tutti i cantanti della serata

Qual è la scaletta della seconda puntata del Tim Summer Hits 2024 in onda oggi 7 luglio? Questa sera, su Rai Uno in prima serata, va infatti in onda il secondo appuntamento con l’evento estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu che farà ballare il pubblico a casa ma anche tutto quello presente in piazza del Popolo a Roma.

Francesco Chierchia, chi è figlio di Pino D'Angiò/ Il cantante: "Fa il lobbista, quello che ho capito..."

In attesa della scaletta ufficiale della seconda serata del Tim Summer Hits 2024, che verrà annunciata solo poco prima l’inizio dello spettacolo, ecco la lista completa dei cantanti che si esibiranno questa sera (in ordine alfabetico): Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Coma_cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Irama, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Michele Bravi, Noemi, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tony Effe, Umberto Tozzi.

Maria Teresa, chi è moglie di Pino D'Angiò/ Lui: "Senza il suo amore non sarei andato da nessuna parte"

Tim Summer Hits 2024 a Roma, da Ghali e Tananai: cosa canteranno

Sarà una serata dal profumo estivo quella del Tim Summer Hits 2024 in onda questa sera, 7 luglio, su Rai Uno e su Rai Radio 2, visto che i vari cantanti ospiti porteranno sul palco i brani che aspirano a diventare i tormentoni estivi di quest’anno. Annalisa e Tananai stanno avendo un grande successo col loro duetto ‘Storie brevi’, mentre Ghali ha sfornato un pezzo super ballabile dal titolo ‘Paprika’. Stessa cosa per Gaia e Tony Effe, la cui canzone ‘Sesso e samba’ è al momento al primo posto dei singoli e sta dunque avendo un grandissimo successo. Gli Eiffel 65 porteranno sul palco alcuni brani che hanno fatto la storia della musica dance, così come i Pooh che delizieranno il pubblico con un medley dei loro successi. Attesissimo è inoltre Mahmood, il cui ultimo singolo ‘RA TA TA’ sta facendo già ballare tutti e lo farà anche sul palco del Tim Summer Hits 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA