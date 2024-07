Scaletta Tim Summer Hits 2024, terza puntata 12 luglio: i cantanti/ La hit di Alessandra Amoroso e Big Mama

Scaletta Tim Summer Hits 2024: chi ci sarà sul palco

La grande musica e i tormentoni estivi tornano ad essere protagonisti della prima serata di Raiuno che oggi 12 luglio, trasmette la terza puntata del Tim Summer Hits 2024 con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione e, soprattutto, una grande varietà di artisti che, sul palco di Piazza del Popolo a Roma, si esibiranno sulle note dei loro più grandi successi facendo cantare e ballare tutti i telespettatori che seguiranno la serata dal divano di casa. Ogni settimana, sul palco del Tim Summer Hits 2024 si esibiscono gli artisti più amati del momento insieme a quelli che sono considerati i big della musica italiana e anche la scaletta della terza puntata della kermesse musicale di Raiuno promette di mettere d’accordo diverse generazioni.

Strage di Erba, Nuzzi (Quarto grado): "Innocentisti, vergognatevi"/ Olindo e Rosa restano all'ergastolo

Accanto ai nomi più amati dalla generazione zeta come Bresh o Big Mama che, con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 ha conquistato una fetta ancora più grande di pubblico, non mancheranno gli artisti che, da anni, scalano le classifiche italiane come Gigi D’Alessio, Nek e Francesco Renga.

La scaletta del Tim Summer Hiots 2024: i cantanti in ordine alfabetico

La scaletta della terza puntata del Tim Summer Hits 2024 è stata ufficializzata dai profili social ufficiali del programma musicale di Raiuno che, però, non ha svelato l’ordine di uscita mantenendo, così, il più stretto riserbo sull’artista che aprirà la serata e su quello che la chiuderà. Tuttavia, la terza puntata del Tim Summer Hits promette davvero tanta e bella musica per la presenza sul palco di Achille Lauro, ormai una certezza della musica italiana così come Elodie, pronta ad infiammare tutti con la sua musica e la sua bellezza.

Uomini e donne 2024, Beatriz D'Orsi e il fidanzato Bernardo Vegni si sono lasciati/ Silenzio rotto

Nel corso della serata, poi, come svela la scaletta del Tim Summer Hits 2024, ci saranno tanti giovani artisti che, in poco tempo, sono riusciti a conquistare una bella fetta di pubblico come Il Tre, Angelina Mango, Capo Plaza, Clara e Holden, ma ecco la scaletta completa in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Angelina Mango

BigMama

Bresh

Capo Plaza

Clara

Corona

Elodie

Emis Killa

Francesco Gabbani

Gigi D’Alessio

Holden

Icy Subzero

Il Tre

Malika Ayane

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Petit

Francesco Renga e Nek

Rose Villain











© RIPRODUZIONE RISERVATA