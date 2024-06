Scaletta Ultimo, concerto al Stadio Olimpico di Roma oggi 24 giugno 2024/ Da Altrove a Giusy

Concerto Ultimo: terza data allo Stadio Olimpico di Roma

Lo spettacolo di Ultimo e della sua musica è pronta a riscaldare nuovamente la città di Roma per la terza serata consecutiva avendo anche oggi, lunedì 24 giugno 2024, come location spettacolare lo Stadio Olimpico di Roma che il cantautore considera la propria casa e dove, ogni anno, regala emozione portando a casa un record dopo l’altro. Dopo il successo delle prime serate durante le quali ha spiazzato il pubblico annunciando le date per il tour 2025 alla presenza di tantissimi ospiti vip come Mara Venier accompagnata dalla figlia Elisabetta e dal nipote Giulio, da Nicolò Zaniolo che è tornato all’Olimpico insieme alla fidanzata e madre di suo figlio Sara Scaperrotta, Niccolò Moriconi salirà nuovamente sul palco di Roma per prendersi ancora l’affetto della sua gente.

Ad ammirarlo da lontano ci sarà, come sempre, la sua famiglia e in primis la fidanzata Jacqueline Di Giacomo, protagonista del videoclip della canzone “Altrove” e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe renderlo papà per la prima volta tra qualche mese.

Ultimo, concerto a Roma: dai primi brani ai successi degli ultimi anni per una scaletta spettacolare

Quando sale sul palco, Ultimo non si risparmia concedendosi totalmente al proprio pubblico a cui, in ogni concerto, regala tutte le emozioni delle sue canzoni, dai primi brani con cui ha conquistato il successo ai brani degli ultimi mesi con cui ha confermato il suo immenso talento come cantautore. Quella del concerto di Roma di oggi è una scaletta che racchiude il vero Niccolò Moriconi partendo dai primi brani struggenti, ma anche ricchi di speranza per un futuro migliore fino ad arrivare alle canzoni più recenti in cui si percepisce un Niccolò più sereno non solo grazie al successo professionale, ma anche sentimentale per la presenza nella sua vita di una relazione stabile come quella che ha con la fidanzata Jacqueline.

Tra i primi brani in scaletta del concerto di Ultimo non poteva mancare Il ballo delle incertezze, brano che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico ma anche brani considerati dei veri capolavori come Pianeti e Sogni appesi a cui è affidato il finale di un concerto che promette scintille ed emozioni per oltre due ore di musica.

La scaletta del concerto di Ultimo a Roma, oggi 24 giugno 2024: tutti i brani in programma allo stadio Olimpico

– Il capolavoro

– Sono pazzo di te

– Il ballo delle incertezze

– Quando fuori piove

– Ti va di stare bene

– Tutto questo sei tu

– Ipocondria

– Paura mai

– Rondini al guinzaglio

– Racconterò di te

– Quel filo che ci unisce

– Nuvole in testa

– Ti dedico il silenzio

– Amati sempre

– Occhi lucidi

– Neve al sole

– Quei due innamorati

– Altrove

– I tuoi particolari

– L’ultima poesia

– Wendy

– La stella più fragile dell’Universo

– Buongiorno vita

– Giusy

– Tornare a te

– Piccola stella

– Vieni nel mio cuore

– Alba

– Pianeti

– La stazione dei ricordi / Le solite paure

– 22 settembre

– Sogni appesi

