Jacqueline Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo è incinta?/ Lo scoop: “Notizia certissima”

E’ indubbiamente un momento d’oro per Ultimo, tra i cantanti che negli ultimi anni è riuscito a rendersi protagonista di una parabola costantemente in crescita. Il ritorno sul palco di Sanremo 2024 è stato solo l’antipasto dell’ennesimo tripudio tra gli stadi, l’ultimo lo scorso fine settimana a Napoli per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona. Ma a rendere ancora più lieto il momento sembra essere giunta una notizia ‘bomba’ che riguarda Jacqueline Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo.

“Il cantante Ultimo e la fidanzata Jacqueline Di Giacomo aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida”, queste le parole di Alessandro Rosica – esperto di gossip – sui social stando a quanto riporta Today. Assicurando sulla veridicità dello scoop, “Notizia certissima”, l’influencer ha dunque impreziosito così la giornata dei fan del cantante che, insieme a lui, possono gioire per questo lieto evento degno di nota.

Ad oggi non sono ancora arrivate conferme da parte di Ultimo e la fidanzata Jacqueline Di Giacomo a proposito della gravidanza; non è da escludere però che la notizia venga resa ufficiale quando il periodo sarà più consono dal punto di vista dei molteplici impegni professionali del cantante. Proprio qualche giorno fa, racconta Today, la fidanzata di Ultimo aveva affidato ai social delle parole eloquenti per rappresentare la bellezza della loro unione: “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e ci unisce. Non ho capito cosa sia, spero non basti una vita”.

Ma chi è Jacqueline Di Giacomo, fidanzata di Ultimo? Sul suo conto non sono note particolari informazioni ma sappiamo che la liaison con il cantante – racconta il portale – sarebbe iniziata intorno al 2020. A propiziare la loro conoscenza sarebbe stata uno scambio su Instagram, poi tramutato in un intenso rapporto che ad oggi potrebbe essere impreziosito dal sogno di diventare genitori.











