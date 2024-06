Scaletta Vasco Rossi, concerto a Bari oggi 29 giugno 2024/ Gran finale con ‘Albachiara’: tutte le canzoni

Concerto Vasco Rossi a Bari di oggi 29 giugno 2024: informazioni e scaletta

“Per la prima volta nella storia della città un artista si esibisce al San Nicola per ben 4 volte di fila. Un poker d’assi che diventa il kolossal infuocato di Bari”: con queste parole è stata annunciata, qualche giorno fa, la serie di eventi di Vasco Rossi a Bari. Oggi, 29 giugno 2024, si tiene il terzo concerto di Vasco Rossi, che porta in scena per la penultima volta nella città pugliese una ricchissima scaletta.

L’ultima tappa a Bari è infatti prevista per domani, 30 giugno, è sarà un altro sold out, così com’è stato per i concerti finora tenuti nella città. Circa 200mila, infatti, gli spettatori che hanno cantato a squarciagola canzoni come ‘Albachiara’, ‘Vita spericolata’. ‘Gli spari sopra’ e ‘Come stai’. Impossibile, ormai, trovare qualche biglietto per l’evento, ma per tutti coloro che non sono riusciti a trovare posto, il cantante originario di Zocca ha già annunciato un tour per il prossimo anno.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bari e le prossime date del tour

Prima della scaletta del concerto a Bari, ricordiamo che molte sono le date del tour di Vasco Rossi del 2025 già annunciate: il cantante partirà dall’Olimpico di Torino il 31 maggio e l’1 giugno, per poi andare avanti il 5 e 6 Giugno «Visarno Arena» di Firenze. Sarà poi l’11 e 12 Giugno allo stadio «Dall’Ara» di Bologna, mentre il 16 e 17 giugno al «Diego Armando Maradona» di Napoli. Vasco Rossi continuerà poi ad esibirsi il 21 e 22 allo stadio «San Filippo» di Messina per chiudere in bellezza il 27 e 28 giugno all’«Olimpico» di Roma. Non sono previste, il prossimo anno, date a Bari.

Tornando al concerto di stasera a Bari, questa è la scaletta che esibirà Vasco Rossi:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Encore:

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

