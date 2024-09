Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024 1 settembre: il riepilogo dei momenti più belli

Torna anche stasera 1 settembre 2024 con una splendida scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024, l’evento trasmesso su La5 a partire dalle ore 21.10 in prima serata. Il festival musicale sarà quindi visibile sul canale 30 del digitale terrestre e trasmetterà la raccolta dei momenti migliori andati in scena a Forlì, Piacenza e Reggio Emilia. Anche quest’anno, la kermesse musicale con tutti gli artisti di punta ha ottenuto un grande successo.

Alla conduzione Enzo Ferrari e Alessia Ventura, mentre dietro le quinte e non solo hanno collaborato Arianna Bertoncelli, Laura Padovani, Georgia Passuello e Camilla Carnevali. In scaletta al Yoga Radio Bruno Estate 2024 ci saranno tutti i cantanti più amati del momento e non solo: figureranno anche artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Yoga Radio Bruno Estate 2024: dove vedere l’evento di stasera in diretta tv e streaming

Tra gli artisti in scaletta al Yoga Radio Bruno Estate 2024 spunta anche Cristina D’Avena, che ha dedicato la sua carriera alle fantastiche colonne sonore dei cartoni animati degli scorsi decenni. Anche lei si esibirà stasera nel corso dell’ultima puntata, che racchiude i momenti più salienti di queste quattro date su La5. Durante la serata del 1 settembre 2024, a Yoga Radio Bruno Estate 2024 tornano anche gli Articolo 31, attesissimi da tutti per la reunion con J-Ax che dopo tanto è tornato a cantare in gruppo per l’occasione.

Durante le esibizioni di Forlì, Reggio Emilia, Prato e Piacenza, le piazze sono state gremite di gente, impaziente di poter vedere dal vivo alcuni degli artisti più amati del momento. Alcuni di loro hanno figurato anche a Sanremo, come Annalisa e Bigmama, anche lei presente all’evento. Come vedere Yoga Radio Bruno Estate 2024? Lo spettacolo verrà trasmesso su La5 (canale 30 del digitale terrestre), ma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, grazie al servizio on demand grazie al quale si potrà recuperare anche una volta terminato il programma. Passiamo ora a scoprire quale sarà la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: i momenti più belli

Andiamo adesso a vedere nel dettaglio la scaletta dello Yoga Radio Bruno Estate 2024. Stasera 1 settembre 2024 andranno in onda le esibizioni più belle dell’evento iniziato il 17 luglio con la data di Forlì e questa sera i fan dello show potranno finalmente rivedere i loro artisti preferiti e le performance più belle di queste quattro serate di successo. Purtroppo non si conosce ancora l’ordine dei cantanti di stasera, e nemmeno quali saranno le esibizioni scelte per tornare in onda il 1 settembre.

Si conoscono però i nomi di tutti gli artisti che si sono esibiti su La5 durante la precedente scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: tra loro troviamo Annalisa, Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Big Mamam, Baby K, Benji & Fede, Coma_Cose, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Gaia, Emma, Mr.Rain, Francesco Gabbani, Mida, Nek con Renga, Rose Villain, Rocco Hunt, The Kolors e Sarah insieme a Tananai.