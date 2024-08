C’è anche Elettra Lamborghini in scaletta al Yoga Radio Bruno Estate 2024. La celebre cantante porta in scena un medley dei suoi successi, facendo ballare tutto il pubblico presente oltre che quello a casa. Un concerto che profuma di fine estate quello in onda su La5, che vede Elettra esibirsi sulle note di Pistolero, Mani in alto e tutti i suoi maggiori successi estivi.

Clizia Incorvaia 'irriconoscibile' su Instagram mentre parla di gelosia tra i figli/ I fan: "Che hai fatto?"

Ma è una scaletta che spazia dal pop italiano all’amarcord quella del concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024. Sì, perché tra i cantanti ospiti della serata figura anche Cristina D’Avena, che porta sul palcoscenico alcune delle canzoni dei cartoni animati più amati da tutte le generazioni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

NABUCCO, LA GRANDE OPERA ALL'ARENA DI VERONA/ Diretta streaming Rai 3: Nabucodonosor arrestato, poi…

Yoga Radio Bruno Estate 2024: dove vedere l’evento di stasera in diretta tv e streaming

Tornano in onda in televisione le grandi emozioni della musica dell’estate, con un nuovo imperdibile appuntamento con lo Yoga Radio Bruno Estate 2024. Si tratta del tour itinerante di Radio Bruno che, in questi mesi, fa tappa in 4 località tra Emilia Romagna e Toscana: Reggio Emilia, Piacenza, Forlì e Prato. 4 eventi dal vivo che raccolgono il pubblico in piazza e lo rendono partecipe di uno show incredibile, che porta sul palco i grandi artisti della musica italiana e i relativi tormentoni.

Nella serata di lunedì 26 agosto 2024, a partire dalle ore 21.10 circa, verrà riproposta la tappa di Forlì andata in onda in Piazza Saffi lo scorso 17 luglio nel cuore della città. Ma com’è possibile vedere lo show dello Yoga Radio Bruno Estate 2024 in tv e in streaming? Sul piccolo schermo l’evento andrà in onda su LA5 (canale 30 del digitale terrestre), ma sarà disponibile anche la diretta streaming e il servizio on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Barbara D'Urso: Mediaset svuota i suoi camerini, lei risponde con un video/ "Aiuterò i ragazzi fragili"

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: da Arisa a Olly

Scopriamo ora nel dettaglio la scaletta dello Yoga Radio Bruno Estate 2024 di stasera: chi sono gli artisti della scena musicale italiana che hanno infiammato la piazza di Forlì lo scorso 17 luglio, e che questa sera il pubblico avrà modo di rivedere con le loro esibizioni live? L’ordine di uscita dei cantanti non è al momento disponibile, poiché per la diretta televisiva viene effettuato un adattamento e montaggio specifico e non sempre rispecchia l’effettivo andamento live della serata. Ecco però di seguito i grandi artisti che rivedremo live questa sera: