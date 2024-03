Scelta Brando a Uomini e Donne: oggi il momento fatidico?/ Tanti dubbi su Beatriz e Raffaella

Scelta Brando a Uomini e Donne: oggi il momento fatidico?

La data della scelta di Brando ancora non c’è, ma il momento fatidico potrebbe arrivare proprio oggi, mercoledì 6 marzo 2024, giorno in cui è in programma una nuova registrazione di Uomini e Donne. Da settimane, il pubblico aspetta con ansia le nuove registrazioni di Uomini e Donne durante le quali potrebbe finalmente arrivare la scelta di Brando. Tuttavia, non c’è alcuna certezza sulla data della scelta di Brando che, nel corso dell’ultima registrazione, ha lasciato lo studio dopo Beatriz e Raffaella, stanco degli atteggiamenti e dei rimproveri delle sue corteggiatrici.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, inoltre, pare che Brando abbia espresso dubbi sulla scelta di fare effettivamente la scelta e non è da escludere che il tronista si prenda altro tempo prima di concludere il proprio percorso sul trono anche se c’è chi pensa che, a causa dei dubbi, Brando possa anche non scegliere.

Scelta Brando a Uomini e Donne: i dubbi su Beatriz e Raffaella

Da mesi, Brando sta conoscendo Raffaella e Beatriz, due ragazze profondamente diverse l’una dall’altra che sono, tuttavia, riuscite a conquistare le attenzioni di Brando al punto che, provando un forte interesse per entrambe, ad oggi, non è ancora riuscito a scegliere. Con Beatriz c’è stata un’attrazione immediata e il sentimento è cresciuto con il tempo anche con scontri e discussioni varie. Discorso diverso, invece, per Raffaella.

Inizialmente, infatti, Brando avrebbe voluto eliminare Raffaella non provando alcuna attrazione per lei. Tuttavia, il tronista ha poi deciso di farla restare ed esterna dopo esterna si è reso conto di trovarsi sempre meglio con lei. Per la scelta finale, tuttavia, stando alle parole di Brando, mancherebbe ancora qualcosa. La scelta, dunque, è ancora lontana?

