Scelta Brando tra Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Tutto pronto ma… perché ha rimandato?

Scelta Brando a Uomini e Donne tra Raffaella e Beatriz

Tutto pronto per la scelta di Brando a Uomini e Donne nella puntata in onda martedì 19 marzo 2024. Maria De Filippi annuncia che è il giorno della scelta di Brando. Partono così i best moment che il tronista ha vissuto con Raffaella e Beatriz. Per entrambe ha provato un interesse che è cresciuto con il tempo così come sono cresciuti, esterna dopo esterna, anche i dubbi e le paure di non avere davanti la ragazza con cui vorrebbe costruire qualcosa di importante. Nell’ultimo mese, il tronista ha più volte spiegato di non riuscire a scegliere per una serie di dubbi.

Raffaella è sempre stata convinta che i dubbi più grandi li avesse su Beatriz e che, volendo scegliere lei, stia mandando avanti ancora il trono. Oggi, però, Brando spiazza tutti annunciando di avere finalmente la scelta: in studio, sono tutti elegantissimi ed emozionati, ma è proprio Brando a stupire ancora una volta tutti.

Brando: ecco perché ha rimandato la scelta a Uomini e Donne

Quella di Brando è la classica scelta di Uomini e Donne con i best momenti, le sedie rosse al centro dello studio ed eventuali petali rossi pronti a scendere. Dopo aver rivisto i momenti più belli di Beatriz e Raffaella, nel momento in cui Maria De Filippi gli chiede di svelare il nome della corteggiatrice con cui vuole parlare per prima, brando appare pieno di dubbi e paure. Il tronista, così, non essendo sicuro, decide di rimandare la scelta.

Una decisione che arriva per i rubbi che il tronista ammette di avere ancora e che spera di cancellare trascorrendo una giornata con Beatriz e una con Raffaella. Una richiesta che Maria De Filippi accoglie senza problemi sicura che possa aiutarlo per fare una scelta più consapevole.

