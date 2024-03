Chi è la Scelta di Brando a Uomini e Donne? Raffaella Scuotto/ “Ti ho scelta con il cuore e non con la testa”

La scelta di Brando a Uomini e Donne è Raffaella Scuotto

Dopo mesi dall’inizio del percorso sul trono di Uomini e Donne, Brando ha sciolto finalmente le riserve e, nel corso della registrazione del 12 marzo 2024, ha scelto Raffaella Scuotto con cui ha lasciato lo studio per cominciare a viversi senza telecamere. Dal primo incontro è trascorso molto tempo durante il quale tra Brando e Raffaella non sono mancati i momenti belli, ma anche quelli meno positivi. Entrambi si sono raccontati svelando dettagli importanti delle rispettive vite ammettendo di provare, poi, un forte sentimento. Un sentimento che in Raffaella è stato evidente e che in Brando è cresciuto esterna dopo esterna.

Prima della scelta, Raffaella aveva più volte espresso la propria stanchezza esortando Brando a prendere presto una decisione. Di fronte, poi, alle rassicurazioni che continuava a dare a Beatriz è spesso esplosa mandando anche a quel paese il tronista convinta di poter essere solo una seconda scelta. Brando, però, l’ha sorpresa scegliendola.

Le parole di Brando a Raffaella Scuotto durante la scelta a Uomini e Donne

Dopo aver trascorso un’intera giornata con le corteggiatrici, Brando ha deciso scegliendo Raffaella Scuotto con cui è pronto a cominciare una storia lontano dalle telecamere. Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, Brando non solo ha scelto Raffaella, ma ha provato a cancellarle tutti i dubbi rassicurandola sui motivi che l’hanno portato a prendere tale decisione.

“Non ti ho scelta con la testa ma con il cuore”, le dolci parole di Brando a Raffaella che ha sempre temuto di poter essere una scelta razionale per il tronista convinta che Brando fosse realmente interessato solo a Beatriz. Parole che hanno fatto sciogliere Raffaella che, non solo ha detto sì, ma ha anche baciato a lungo il tronista.

