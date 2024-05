SCELTA DANIELE A UOMINI E DONNE/ Gaia: “Con me pacchetto pesante”. Marika: “Sceglierà lei”

Scelta Daniele Paudice a Uomini e donne: Gaia si espone

Daniele Paudice si avvicina al momento della scelta e decide di fare una sorpresa a Gaia che, in esterna, tira fuori tutte le proprie emozioni e i propri sentimenti. In studio, quando Gaia arriva, molte dame del parterre ammettono di avere una preferenza per Gaia. Spazio, poi, all’esterna con Marika che, in studio, dice di essere convinta che la scelta sarà Gaia. “Pensiamo la stessa cosa”, risponde Gaia convinta che, invece, la scelta sarà proprio Marika. “Sono due trasporti diversi“, puntualizza Daniele che non nasconde di provare forte interesse per entrambe.

“Questa è l’ultima volta che do un bacio alle ragazze. Nelle ultime esterne che saranno le ultime non ci sarà nessun bacio”, annuncia Daniele. “Mi rendo conto di essere un pacchetto pesante se dovesse scegliere me”, sottolinea Gaia che, essendo mamma di un bambino, sa che la sua situazione è diversa da quella di Marika (aggiornamento di Stella Dibenedetto.

Scelta Daniele Paudice a Uomini e donne: le esterne con Gaia e Marika

Daniele Paudice è pronto per la scelta a Uomini e Donne concludendo, così, un percorso che gli ha regalato emozioni anche inaspettate. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, andrà in onda un momento fondamentale per la conclusione del trono di Daniele. Quest’ultimo, dopo aver conosciuto le ragazze che lo hanno colpito di più, ha deciso di concentrarsi sulla conoscenza di Gaia e Marika. Pur essendo molto diverse tra loro, sia per le esperienze di vita che per il carattere, Gaia e Marika hanno conquistato le attenzioni del tronista anche per la loro indiscutibile bellezza.

Con Marika, il bacio è scattato quasi subito mentre quello con Gaia è arrivato dopo tanto tempo per scelta di Daniele che, avendo davanti una giovane mamma, ha preferito essere sicuro prima di fare un passo così importante. Con il bacio, le emozioni di Daniele sono raddoppiate e, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, avrà modo di rivedere anche le ultime esterne con Gaia e Marika.

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: l’annuncio alle corteggiatrici

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, dopo essersi accomodato al centro dello studio, Daniele rivedrà le esterne fatte sia con Gaia che con Marika. Il confronto in studio sarà fondamentale per capire le intenzioni di Daniele: Gaia e Marika, infatti, sono ormai stanche di aspettare e più volte gli hanno chiesto di accelerare i tempi. Daniele, invece, ha preferito viversi totalmente tutto il percorso per arrivare ad una scelta sicura e consapevole.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, però, Daniele arriverà ad una decisione e riuscirà a stupire Gaia e Marika annunciando di essere pronto per la scelta. Per arrivare, tuttavia, ancora più deciso, Daniele farà le ultime esterne trascorrendo una giornata con Gaia e una con Marika.











