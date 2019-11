Scelta Giulia Quattrociocche, quando va in onda?/ Uomini e Donne: dopo Raselli…

Quando va in onda la scelta di Giulia Quattrociocche? Dopo quattro puntate dedicate al trono over, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 29 novembre, con una nuova puntata del trono classico. Oggi, a partire dalle 14.45, sarà trasmessa la prima parte della registrazione della puntata in cui Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. Tuttavia, difficilmente, il momento fatidico verrà trasmesso oggi. La prima parte della registrazione della puntata odierna, infatti, è stata ampiamente dedicata a Giulio Raselli, sempre più in crisi non sapendo chi scegliere tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Probabilmente, la scelta di Giulia Quattrociocche slitterà così alla settimana prossima. La nuova settimana di Uomini e Donne, dunque, invece che con le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over, potrebbe aprirsi proprio con la scelta di Giulia. Sarà davvero così o ci sarà una piacevole sorpresa per il pubblico?

SCELTA GIULIA QUATTROCIOCCHE A UOMINI E DONNE: SLITTA ANCORA?

Sono ormai passate settimane da quando è stata registrata la scelta di Giulia Quattrociocche, ma a causa delle puntate sempre più movimentate del trono over, la redazione ha dovuto rinviarne la messa in onda. A spingere Giulia a fare la scelta, come si sa dalle anticipazioni del Vicolo delle News, è stato Alessandro Basciano a cui non sono passati inosservati i continui sguardi che la tronista riservava a Daniele Schiavon. Come si sa, quest’ultimo è stato la scelta di Giulia che ha avuto così il suo lieto fine. La coppia è già tornata in trasmissione come ospite annunciando di stare bene e di essere giàò pronta a compiere un passo importante come quello della convivenza. I fans, dunque, sperano che la scelta sia trasmessa il prima possibile anche per vedere nuovamente Giulia sui social.

