Scelta Giulio Raselli, quando va in onda?/ L’annuncio a Uomini e Donne

Quando va in onda la scelta di Giulio Raselli? Dopo mesi di attesa, pianti, urla e crisi, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, il tronista annuncerà la fatidica data. Giulio Raselli dopo aver visto le esterne con Giulia D’Urso e Giovanna Abate e aver avuto l’ennesima discussione con quest’ultima, annuncerà di essere pronto a scegliere la donna della sua vita. Su chi sarà la fortunata, però, non ci sono ancipazioni. La redazione di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di non registrare la scelta di Giulio Raselli, ma di mandarla in onda in diretta. Il giorno de segnare sul calendario, dunque, è lunedì 20 gennaio. La nuova settimana di Uomini e Donne, dunque, si aprirà con il momento che i fans del trono classico aspettano da tempo. Esattamente come accaduto con Andrea Zelletta, dunque, Maria De Filippi punta a sbancare l’auditel che nel primo pomeriggio regalando quello che i fans, sperano, sia il momento magico di Raselli.

SCELTA GIULIO RASELLI IN DIRETTA A UOMINI E DONNE: IL SILENZIO DELLE CORTEGGIATRICI

Sono giorni d’attesa per Giovanna Abate e Giulia D’Urso che aspettano da tempo la scelta di Giulio Raselli che, finalmente, ha le idee chiare sulla donna che vuole al proprio fianco. Se con Giovanna potrebbe avere un rapporto più conflittuale come quello che hanno avuto in questi mesi, con Giulia la relazione sarebbe sicuramente più pacifica. Per entrambe, il tronista prova una forte attrazione fisica ed è difficile prevedere chi sceglierà. Anche dai profili delle due corteggiatrici non arrivano indizi. Se Giovanna è sparita da giorni dai social, Giulia, pur pubblicando foto e storie, non fa alcun riferimento al trono classico. Cosa accadrà, dunque, lunedì in diretta? Giulio riceverà il sì che desidera o si beccherà il due di picche? A tifare per il lieto fine sono Gianni Sperti e Tina Cipollari che, però, hanno pareri opposti: se Sperti, infatti, tifa per Giovanna, Tina non nasconde la propria simpatia per Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA