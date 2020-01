Giovanna Abate/ Giulio critica i suoi parenti e scoppia la lite! (Uomini e donne)

Giovanna Abate sarà tra le protagoniste della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne che andrà in onda oggi e non solo perché partirà convinta di poter essere positiva e calma ma poi perché tutto finirà in fumo soprattutto in seguito ad alcune dichiarazioni del suo amato, forse, tronista. Giulio è andato da Giovanna portandola in casetta e, dopo aver cercato di chiarire le ultime problematiche, si è lasciato andare a delle coccole arrivando a prenderla in braccio e baciarla chiarendosi in maniera definitiva e facendo la pace. Tornando in studio: “Gianni rimarca che Giulia non si scompone quando vede intimità tra lui e la rivale, il tutto sottolineato anche da Lorenzo, la vedono imperturbabile, quindi o è troppo sicura di sé perché sa di essere bella oppure è sicura di essere scelta, ma lei dice di essere convinta del suo e della sua esterna”.

Giovanna Abate mette il muso: Giulio Raselli chiede scusa

Fin qui tutto normale se non fosse che a Uomini e donne arriva il momento di guardare le esterne e di scoprire che Giulia ha portato Giulio in Puglia dai suoi genitori. Questa novità, ha portato il tronista a fare un paragone, facendo notare alla Abate la diversa accoglienza ricevuta dai suoi parenti che sono apparsi molto freddi rispetto ai genitori della sua rivale. Questo ha accesso la miccia e Giovanna ha perso la pazienza: “Inizia a difendere i suoi, dicendo che la zia invece non vedeva l’ora di conoscerlo, i suoi anche, non si deve permettere e che visto che non ha apprezzato non lo porterà più dalla sua famiglia e gli dice: “Bene ora che hai conosciuto pure i suoi genitori ti puoi anche accasare”, si legge sul VicoloDelleNews. Verso la fine della puntata, Raselli ha puntualizzato di non volere offendere i genitori della sua corteggiatrice ma questo ha creato un altro muro tra lei e Giovanna, riuscirà di nuovo ad abbatterlo o rinuncerà scegliendo Giulia alla fine?

