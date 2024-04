Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: la tronista si sbilancia/ Il gesto per Pierpaolo

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: la tronista si avvicina a Pierpaolo

La scelta di Ida Platano potrebbe essere imminente, ma anche essere rimandata all’ultima puntata dell’attuale stagione di Uomini e Donne. La tronista, da settimane, ha scelto di non conoscere altri corteggiatori per potersi concentrare solo su Mario Cusitore e Pierpaolo, i due corteggiatori per i quali ha provato un interesse immediato sin dal primo incontro. Tuttavia, se fino a qualche settimana fa sembrava che la scelta di Ida dovesse ricadere su Mario, ultimamente, la situazione si è rovesciata e Pierpaolo sta acquisendo punti agli occhi di Ida che, nella registrazione di Uomini e Donne del 15 aprile 2024, si è lasciata andare ad un gesto importante.

SCELTA IDA PLATANO A UOMINI E DONNE?/ Gesto importante per Pierpaolo, ma Mario recupera terreno

Di fronte alla scelta di Pierpaolo di lasciare la trasmissione sentendosi la seconda scelta rispetto a Mario, Ida ha deciso di raggiungerlo ad Avellino per incontrarlo e parlargli. Un gesto che ha portato Pierpaolo a tornare sui propri passi accettando di rientrare in trasmissione.

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: ancora nessun bacio con Mario

Una scelta importante quella di Ida Platano che, stando al parere del web, rappresenterebbe un chiaro indizio di quella che sarà la sua scelta definitiva. Tuttavia, nella registrazione del 16 aprile 2024, qualcosa potrebbe cambiare. Mario, infatti, potrebbe decidere di sorprendere Ida organizzando per lei un’esterna a sorpresa e, magari, strapparle il bacio che, dopo mesi, non è ancora arrivato.

Uomini e Donne, anticipazioni settimanali dal 15 al 19 aprile 2024/ Il gesto choc di Mario per Ida Platano

Ida, da parte sua, non nasconde il proprio interesse per Mario anche ha sempre ammesso di aver paura di un’eventuale delusione e di non riuscire a fidarsi totalmente di lui contrariamente a Pierpaolo.













