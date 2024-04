Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: oggi la decisione/ Addio al trono nuovo o inizio con Mario e Pierpaolo

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: momento decisivo nella nuova registrazione

Grande attesa per la scelta di Ida Platano che, tuttavia, potrebbe anche non arrivare. Il percorso della tronista è ormai giunto ad un bivio e per Ida è arrivato il momento di decidere se continuare a cercare il grande amore oppure alzare bandiera bianca e lasciare la trasmissione senza scegliere. Tale decisione potrebbe arrivare già oggi, lunedì 22 aprile 2024, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Nel pomeriggio, Maria De Filippi tornerà in studio con tutti i protagonisti del dating show di canale 5 e grande spazio sarà riservato soprattutto ad Ida Platano che sta vivendo un momento difficile e particolare. Già nelle scorse settimane, Ida aveva palesato l’intenzione di lasciare definitivamente la trasmissione per poi fare un passo indietro di fronte ad un gesto di Pierpaolo.

Tuttavia, nella registrazione del 16 aprile 2024, Ida Platano non si è presentata in studio facendo recapitare un messaggio chiaro e diretto ai corteggiatori Mario e Pierpaolo ovvero che non riesce a fidarsi di loro. Cosa accadrà, invece, nella registrazione odierna?

Scelta Ida Platano a Uomini e donne: nuovi corteggiatori in arrivo?

La scelta di Ida Platano potrebbe essere annullata o rimandata alla fine della stagione. Nel corso della registrazione di Uomini e donne in onda oggi, Ida Platano dovrebbe tornare in studio per annunciare la decisione definitiva. Sono diverse le ipotesi in merito al futuro di Ida sul trono. Quest’ultima, infatti, potrebbe tornare per annunciare ufficialmente l’addio al trono oppure potrebbe sorprendere tutti chiedendo a Maria De Filippi di poter conoscere nuovi pretendenti.

Tutto, però, potrebbe dipendere da Mario e Pierpaolo. Quest’ultimi potrebbero aver sorpreso Ida raggiungendola a Brescia per convincerla a fidarsi e a tornare in trasmissione oppure potrebbero aver trascorso una settimana in silenzio lasciando il tempo ad Ida di decidere senza pressioni.











