Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 marzo 2024/ Daniele tra Gaia, Marika e Valery

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 aprile 2024

Grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 22 aprile 2024. Maria De Filippi inizia la settimana registrando nuove puntate del dating show di canale in cui gli occhi saranno puntati soprattutto sul trono classico. Il percorso di Daniele Paudice è ormai entrato nel vivo. Dopo essere stato immediatamente incuriosito da Gaia, nelle ultime settimane, Daniele si sta dedicando anche a Marika con cui c’è stato anche un bacio, L’attrazione per quest’ultima è evidente al punto che Gaia è convinta di non piacere abbastanza al tronista. Discorso diverso, invece, per Valery con cui il rapporto di conoscenza continua tra alti e bassi.

La corteggiatrice ha tirato fuori un carattere forte e deciso chiedendo apertamente di poter uscire con Daniele come le aveva promesso il tronista oppure di tornare a casa. Dopo un lungo botta e risposta, tra i due è arrivato il chiarimento ma Daniele ha ammesso di essere in difficoltà provando un interesse per tutte e tre le corteggiatrici. Cosa accadrà, dunque, nella registrazione in programma oggi? ci sarà un nuovo bacio per il tronista?

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne: colpo di scena per Ida Platano?

La registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile 2024 è importante anche per il trono di Ida Platano. Quest’ultima, nella scorsa registrazione, non si è presentata in studio spiegando di non riuscire a fidarsi di Mario e Pierpaolo. Cosa accadrà oggi? Ida tornerà in studio per riprendere il percorso chiedendo, ad esempio, nuovi corteggiatori o annuncerà di non voler tornare più? Spazio, poi, anche al trono over.

Maria De Filippi darà spazio a Diego Tavani e Jessica i quali, nonostante qualche incomprensione, stanno continuando a conoscersi dopo la scelta della dama di chiudere definitivamente la frequentazione con Marcello Messina. Come starà andando, invece, la conoscenza tra Ernesto Russo e Marianna così come quelle di Mario Verona con Milena e Ilenia? Per scoprirno non ci resta che aspettare tutte le anticipazioni.

