Scelta Ilaria e Fabio: stanno insieme/ Matrimonio a prima vista 2024: Fabio piange, Ilaria: “Lo ringrazio”

Ilaria e Giuseppe stanno insieme, la coppia ha scelto di continuare a frequentarsi: “Vogliamo vedere come va”

Ilaria Ravetti e Giuseppe Spillari di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 stanno insieme. I due davanti agli esperti hanno ripercorso la loro storia partendo dai motivi di difficoltà. Ilaria ha rivelato: “Avventura incredibile, viaggio pazzesco che mi ha aiutata tantissimo, è stata un’opportunità che mi ha fatto crescere…io sono qui che mi sento una persona diversa rispetto a prima anche grazie a Giuseppe che mi ha regalato un percorso complicato difficile un po’ da gestire.”

E poi ha aggiunto: “I momenti più difficili sono stati sicuramente il matrimonio perché ho incontrato una persona che non rispecchiava i miei canoni, poi io vedo in lui una persona troppo centrata e non riuscivo bene ad inquadrarlo ed ha trovare qualche appiglio. Io da lui aspetto ancora un pochino di grinta.” Giuseppe da parte sua ha spiegato: “All’inizio mi sono trovato molto in difficoltà perché ero proprio scombussolatissimo. Sia per il posto perché non ero mai stato così lontano. Ero molto fuori alla mia zona di comfort. È stata un’esperienza anche a livello terapeutica.”

Durante il chiacchierata con gli esperti Ilaria ha aggiunto che all’inizio ha dovuto faticare molto per comprendere Giuseppe. Tutt’e due, però, sono stati molto abili ad cercare di andare oltre e di questo la Spillari ha ringraziato Giuseppe: “Mi ha aiutata ad aprirmi e confidarmi con lui.” “Serenità, tranquillità e coplicità” è quello che Giuseppe ha voluto trasmettere a Ilaria e spera che lei non solo lo abbia capito ma sia disposta anche a ricambiare.

L’ottava puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia ha visto Giuseppe e Ilaria emozionarsi parlando del loro percorso. I due hanno deciso di continuare a stare insieme, si sono messi in gioco più di tutti e sono stati premiati perché alla fine entrambi sono cresciuti e maturati. Gli esperti ad entrambi augurano il meglio ed in effetti sono una bella coppia.











