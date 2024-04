Scelta Ilaria e Giuseppe: stanno insieme/ Matrimonio a prima vista 2024: “Ci accomuna carattere e non solo”

Ilaria e Rossi stanno insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: esperimento riuscito

Sono entrati in corsa e sono stati definiti dagli esperti un esperimento dentro un esperimenti perché sulla carta erano perfetti e avrebbero sicuramente funzionato e vista la scelta che hanno fatto Ilaria e Fabio a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 si può dire che si è trattato di un esperimento riuscitissimo. Fabio Rossi e Ilaria Zanoli stanno insieme. I due hanno superato le difficoltà inziali ed hanno deciso di continuare a frequentarsi anche fuori dalle telecamere dello show.

Durante la chiacchierata con gli esperti il primo a parlare è stato Fabio che, senza mai ammettere di aver trovato sin dal primo momento l’aspetto fisico di Ilaria un ostacolo alla conoscenza, ha ammesso con un giro di parole: “All’inizio ero frenato, forse penso un po’ troppo ho i miei tempi mentre lei è più veloce.” Da parte sua Ilaria ha aggiunto: “Mi ha fatto bene anche la sua lentezza nel senso che devo rispettare anche i tempi e questo mi ha aiutato molto e fatto crescere molto. Quando parlava all’inizio mi metteva in confusione mentre io volevo capire tutto e subito.”

“Ci accomuna il carattere e le cose che non abbiamo mai detto a nessuno a me lei ha aiutato molto” ha continuato Fabio Rossi aggiungendo che dopo il matrimonio e la convivenza non proprio idilliaci ha cambiato idea su Ilaria grazie alla sua capacità di ascolto. Con lei si è aperto moltissimo parlando di aspetti molto privati della sua vita come il rapporto con il fratello molto forte e quello turbolento e altalenante con il papà.

Da parte sua Ilaria Zanoli si è sentita presa ed in un certo senso cotta di Fabio sin dal primo momento anche se la sua chiusura un po’ la frenava. I due alla fine hanno trovato la quadra e Fabio Rossi e Ilaria Zanoli di Matrimonio a Prima Vista 2024 hanno deciso di stare insieme.

