Scelta Lavinia Mauro: chi sceglie la tronista di Uomini e Donne tra Alessio Corvino e Alessio Campoli?

Dopo sette mesi, il percorso di Lavinia Mauro sul trono di Uomini e Donne sta per concludersi. La tronista ha conosciuto diversi corteggiatori, ma da alcuni mesi, ha scelto di concentrarsi solo su Alessio Corvino e Alessio Campoli. Il primo è arrivato spontaneamente nel programma di Maria De Filippi decidendo di portare avanti la conoscenza con la tronista. Il secondo, invece, è arrivato in trasmissione su richiesta della stessa Lavinia che lo ricordava come corteggiatore di Angela Nasti. Campoli, inizialmente, ha mostrato di avere tanti dubbi nei confronti di Lavinia per la quale l’interesse vero è nato esterna dopo esterna. Sia con Corvino che con Campoli non sono mancate le incomprensioni e le discussioni.

Scelta Lavinia Mauro a Uomini e Donne, chi è?/ Corvino e Campoli così diversi, ma...

A scatenare i contrasti con Campoli sono state e dichiarazioni del corteggiatore che ha sempre evitato di lasciarsi andare a grandi dichiarazioni d’amore per non correre il pericolo di ricevere una delusione. Con Covino, invece, le liti sono nate soprattutto per gli atteggiamenti del corteggiatore fuori dal programma. Lavinia, infatti, si è spesso mostrata infastidita per le sue continue uscite serali con gli amici chiedendo a Corvino di compiere un passo verso di lei. Passo che non c’è stato e che ha portato anche lo stesso Alessio a lasciare lo studio per poi tornare sui propri passi. Tra i due, dunque, chi sceglierà?

UeD, Carola Carpanelli con la sorella di Federico Nicotera/ Che armonia in famiglia!

Alessio Corvino è la scelta di Lavinia Mauro?

Lavinia Mauro si è mossa in prima persona per conoscere Alessio Campoli e convincerlo a restare a Uomini e Donne per poterlo conoscere meglio. Nonostante i baci, gli abbracci e le dichiarazioni di lei, tuttavia, è quasi certo che non sarà Campoli la scelta di Lavinia. Il pubblico di Uomini e Donne non ha dubbi ed è un’ipotesi che si sta facendo strada alla luce degli ultimi avvenimenti. Nonostante Alessio Corvino abbia discusso con lei, abbia lasciato il programma e non si sia presentato nella registrazione successiva perchè offeso dalla richiesta di chiarezza sul suo rapporto con l’ex fidanzata, Lavinia è sempre più proiettata nei suoi confronti.

GF Vip: lite nella notte tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia/ "Sei una sfigata!"

Il ritorno in trasmissione di Corvino e la successiva esterna hanno segnato un punto importante del percorso di Lavinia che ha immediatamente abbassato le difese pur non baciandolo. Secondo i fan del dating show di canale 5, lo sguardo e l’atteggiamento di Lavinia non lasciato spazio ad interpretazioni: sarà Alessio Corvino la scelta. Sarà vero?











© RIPRODUZIONE RISERVATA