Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: oggi scelta di Matteo Fioravanti?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 26 ottobre

La puntata più attesa di Uomini e donne potrebbe andare in onda oggi, martedì 26 ottobre. Dopo l’addio di Joele Milan che non ha potuto portare a termine il trono dopo aver provato ad avere contatti con la corteggiatrice Ilaria, anche Matteo Fioravanti ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. Quello di Matteo, però, è stato un lieto fine. Nonostante sia passato circa un mese e mezzo dall’inizio del suo percorso, infatti, il tronista, single da circa tre anni, ha deciso di seguire il cuore e scegliere. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la scelta di Matteo è avvenuta durante la registrazione dello scorso 10 ottobre.

E’ stato un momento che nessuno si aspettava dal momento che il percorso del tronista con le sue corteggiatrici è iniziato da poche settimane. Nonostante tutto, però, forte dell’attrazione e dell’interesse che ha provato per una delle corteggiatrici in questione sin dal primo incontro, Matteo ha scelto di fidarsi delle proprie sensazioni chiedendo di poter fare la propria scelta.

Uomini e donne: Antonio e Angela lasciano il trono over?

Oltre alla scelta di Matteo Fioravanti, tuttavia, la puntata di Uomini e Donne in onda oggi potrebbe regalare emozioni anche agli appassionati del trono over. In attesa di capire cosa accadrà tra Gemma Galgani e Costabile, due protagonisti potrebbero lasciare la trasmissione già oggi.

Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Antonio e Angela, dopo essersi frequentati, hanno deciso che è giunto il momento di dire addio al dating show di canale 5 e vivere le emozioni della loro storia senza telecamere. L’addio della coppia del trono over, dunque, ci sarà oggi? Non ci resta che aspettare le 14.45 per scoprirlo.

