Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: arriva la scelta di Veronica

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 maggio

Oggi, 19 maggio 2022, è in programma una nuova registrazione di Uomini e Donne che dovrebbe essere l’ultima di questa edizione. Il dating show condotto da Maria De Filippi si prepara infatti ad andare in pausa per tutta l’estate per poi tornare in scena a settembre, come sempre su Canale 5. Oggi, dunque, cavalieri, dame, corteggiatori e tronisti si preparano ai saluti ma anche alle ultime sorprese di questa edizione.

Se nella registrazione di ieri Luca Salatino ha fatto la sua scelta, oggi tocca dunque a Veronica Raimondi fare la sua. Per lei sono rimasti due corteggiatori: Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. È quindi tra loro due che la tronista farà proprio oggi la sua scelta, sperando in un si. Ci sarà però anche ampio spazio per i protagonisti del trono Over di Uomini e Donne.

Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, Gemma Galgani è tornata al centro dello studio per accogliere un nuovo pretendente. La donna ha deciso di conoscerlo e probabilmente la frequentazione continuerà anche dopo la fine del programma, fuori dallo studio di Canale 5. A lasciare invece col fiato sospeso è il possibile ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, nel corso dell’ultima registrazione, hanno raccontato di una cena e una serata trascorsa insieme che non è però andata nel migliore dei modi. Non sono mancati gli attacchi di Tina Cipollari ai due, che potrebbero continuare oggi qualora i due annunciassero novità sul possibile ritorno di fiamma. Maria De Filippi potrebbe poi concludere la registrazione con una sfilata di saluto al pubblico di Canale 5.

