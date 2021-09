Scherzi telefonici ad Antonella Clerici/ Da la ‘borra’ alla proposta di matrimonio

Antonella Clerici e gli scherzi telefonici in tv nella puntata speciale di Techetechetè dedicata alle gaffe e papere successe in tv. Nella puntata di questa sera dal titolo “Il bello della diretta”, Fausto Massa ha collezionato tutti i momenti più imbarazzanti della storia della TV e naturalmente non poteva certamente mancare la simpaticissima conduttrice di Rai1. Indimenticabile, infatti, lo scherzo della borra capitatole diversi anni fa durante una telefonata in diretta di una concorrente nel gioco a premi de “La prova del cuoco”. Durante il programma la Clerici poneva una domanda ai concorrenti che chiamavano in diretta per vincere il montepremi finale. “Fa la schiuma ma non è un sapone” era la domanda posta dalla Clerici ad una signora che a sorpresa rispose ‘borra’ seguendo il suggerimento del nipote.

Antonella Clerici: "Mi manca Fabrizio Frizzi"/ "Ho paura di invecchiare e di morire"

La risposta era naturalmente sbagliata, visto che quella esatta era ‘birra’, ma quella papera diventa un momento cult della televisione italiana. La stessa conduttrice disse: “che ridere, non ho mai riso tanto come quel giorno. C’era il nipote della signora, era birra la risposta, cosa pensavate a mezzogiorno su Rai1, era birra! Lui ha giocato sull’equivoco, che la nonnetta era un po’ imbranata e io a un certo punto davvero non capivo, poi ho iniziato a giocarci”.

Antonella Clerici sposa Vittorio Garrone?/ "Romantica proposta di matrimonio, lei…"

Antonella Clerici, gli scherzi in tv

Lo scherzo della borra è ricapitato ad Antonella Clerici durante il nuovo programma “E’ sempre mezzogiorno”, ma questa volta per mano dei suoi autori. La conduttrice, infatti, fa una domanda ad uno dei concorrenti riproponendo la domanda “Fa la schiuma ma non è sapone”. Naturalmente la conduttrice si è immediatamente reso conto della cosa e ha commentato in diretta: “oddio, Oddio no eh? Mi è venuto uno scaldone. Ma voi siete dei disgraziati!”.

Ma non finisce qui, visto che la Clerici è stata vittima di uno scherzo telefonico anche durante la diretta del programma Portobello. In quest’occasione il disturbatore telefonico Michele Caruso chiama proponendosi di aiutare la Locanda dei Girasoli, un ristorante di Roma, ma in realtà il suo obiettivo è ben altro. Durante la diretta, infatti, chiede alla conduttrice: “mi vuoi sposare” e poi riaggancia il telefono. La conduttrice imbarazzata in studio reagisce con ironia dicendo: “ma mi vedi? C’è qua il mio fidanzato che adesso si alza in piedi e fa casino”.

Antonella Clerici/ "Tornare a Sanremo? Magari in conclusione della mia carriera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA