SCHERZO IENE JULIANA MOREIRA/ Finito male per Edoardo Stoppa: “Vedrai che ti capita…”

La pazienza Juliana Moreira è stata messa a dura prova da Le Iene (Gabri Gabra, Giorgio Squarcia e Riccardo Messa) ed Edoardo Stoppa, complice dello scherzo andato in onda qualche settimana fa su Italia 1 che ha avuto per oggetto proprio la sua persona. Juliana è una donna molto gelosa, e la troupe del programma ha giocato sul suo punto debole. Quando una signorina, fotomodella, si è avvicinata pericolosamente a Stoppa, Juliana è sbottata e l’ha aggredita fisicamente. Lo scherzo è finito male soprattutto per Vanessa Villa, attrice assoldata dal programma al preciso scopo di farle perdere le staffe. Stoppa ha architettato tutto tenendo conto della più grande debolezza di Juliana, la gelosia, appunto, che in passato ha avuto modo di constatare come lui stesso ha precisato: “Uno dei punti deboli di Juliana è sicuramente la gelosia”, ha raccontato il marito a Le Iene. Lei impazzisce! Sarebbe terribile se una donna mi corteggiasse”. Il marito di Juliana ha previsto anche la sua reazione: “Col suo carattere brasiliano, caliente, la picchia. La complice deve essere una campionessa di arti marziali, perché Juliana si allena tutti i giorni, fa muahi thai, quindi se picchia fa male”.

Juliana Moreira, lo scherzo delle Iene ha un epilogo imprevisto

Edoardo Stoppa ha fatto giusto in tempo a calmare gli animi prima che lo scherzo finisse (troppo) male. La Moreira, infatti, segue diversi corsi di arti marziali, e non ha problemi con l’autodifesa (sempre che questa si possa definire tale). L’aggressione fisica è stata probabilmente un po’ eccessiva, ma Juliana è un tipo sanguigno che non conta fino a dieci. Lo scherzo delle Iene si è trasformato in breve tempo in un incontro sul ring, con Juliana che “menava” e Vanessa che incassava. Certo, il match non si è protratto a lungo. Pronto l’intervento di Edoardo, che – consapevole di essere davanti alle telecamere – ha cercato di evitare il peggio. “Vengo su con te e vedrai che così succede!”, è la minaccia rivolta inizialmente da Juliana alla sua rivale. Fino a che la situazione non peggiora, con la telefonata di Vanessa al numero personale di Edoardo. Quando Stoppa prova a difenderla, incassa i primi colpi dalla moglie. Juliana, a quel punto, sfida direttamente la sua antagonista, invitandola a vedersela in palestra, il suo campo di battaglia preferito. La showgirl, infatti, è una grande appassionata di sport che prevedono uno scontro fisico. “Vieni domani a mezzogiorno e mezza in palestra e ti faccio vedere cos’è una scenata isterica. Se riesci ad uscire dal ring in forma, puoi portare mio marito a pranzo e pagare anche per lui, visto che sei così forte”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA