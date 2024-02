Sciopero generale oggi, venerdì 23 febbraio 2024/ Orari e info utili: scuole, trasporti, uffici pubblici…

Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, è stato indetto uno sciopero generale da parte delle maggiori sigle sindacali autonome, che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, e avrà una durata di 24 ore. A proclamare lo sciopero sono state, infatti, le sigle Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati e Fao Cobas.

Lo sciopero di oggi, venerdì 23 febbraio, sarà generale e riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti (includendo treni, mezzi pubblici, navi, traghetti e aerei), alle scuole, passando anche per gli uffici pubblici e le fabbriche. L’agitazione partirà alle ore 00:00 e si concluderà alle 23:59, per un totale di 24 ore, nel corso delle quali l’interezza dei servizi potranno subire interruzioni e ritardi, talvolta non programmati. Le ragioni legale allo sciopero generale di oggi, venerdì 23 febbraio, variano da sindacato a sindacato e sono legate a questioni come le guerra in corso, tra Ucraina e Gaza, la questione palestinese, ma anche la sicurezza sul lavoro a fronte del recente incidente a Firenze e la richiesta di salari più alti, oltre che il rinnovo dei CCNL.

Sciopero generale di oggi, venerdì 23 febbraio: info utili per trasporti, scuole e ospedali

Insomma, lo sciopero generale di oggi, venerdì 23 febbraio, avrà una durata complessiva di 24 ore, nel corso delle quali saranno previste diverse tutele per i cittadini, ma anche parecchi disagi. Complessivamente, per quanto riguarda i servizi pubblici, saranno comunque garantite tutte le prestazioni essenziali, mentre quelle programmabili (come visite mediche, esami non urgenti e appuntamenti di vario tipo) potrebbero subire variazioni in base all’adesione all’agitazione.

Nelle scuole, lo sciopero generale di oggi, venerdì 23 febbraio, potrà riguardare docenti e personale e si rifletterà soprattutto sugli studenti, che potrebbero trascorrere l’intero orario scolastico senza lezioni. In tal senso, comunque, si invitano i genitori a controllare la presenza di circolari in merito sul sito della scuola, oppure sul registro elettronico. Più tragica, quasi certamente, sarà la situazione in cui verteranno i trasporti durante lo sciopero generale di oggi, venerdì 23 febbraio. Sui siti delle maggiori compagnie (Trenitalia, Italo e Trenord) sono presenti gli elenchi dei mezzi garantiti in caso di sciopero, mentre le fasce di garanzia (con possibili variazioni in base alle singole società di trasporti, specialmente se locali) dovrebbero andare dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

