Sciopero Milano, 18 luglio 2024/ Si fermano Ferrovienord e Atm: la fascia oraria dei possibili disagi

Nuovo sciopero a Milano previsto per il 18 luglio 2024: l’agitazione andrà avanti dalle 9 fino alle 13, quattro ore nelle quali i lavoratori potrebbero incrociare le braccia. Allo sciopero potrebbe partecipare anche il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord: per questo i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni su alcune linee, ma come si legge nel comunicato l’agitazione sindacale non coinvolgerà il personale di Trenord, che sarà dunque regolarmente in servizio. Saranno interessati vari treni che circolano sulla rete Ferrovienord: si tratta di linee regionali e suburbane come ad esempio quelle che arrivano a Milano Bovisa e Milano Cadorna a Saronno o ancora la Brescia-Iseo-Edolo.

Lo sciopero a Milano del 18 luglio 2024, come spiegato nel comunicato di Ferrovienord, potrà portare però anche a variazioni su altre linee “miste” che transitano anche su RFI. Si tratta dei collegamenti “S1 Saronno-Milano-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Milano Lambrate, S12 Cormano Cusano Milanino-Milano-Melegnano, S13 Garbagnate Milanese-Milano-Pavia”. I treni che circolano esclusivamente sulla linea ferroviaria RFI non subiranno problemi a causa dello sciopero a Milano. A causa dell’agitazione sindacale subiranno però disagi i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, con dei bus sostitutivi che non effettueranno però fermate intermedie.

Sciopero Milano 18 luglio 2024, stop a Ferrovienord ma anche Atm

Lo sciopero di Ferrovienord non sarà l’unico che bloccherà Milano nei prossimi giorni. Giovedì 18, infatti, è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale: dunque potrebbero fermarsi metro, bus e tram di Adm. Come spiegato dalla stessa azienda in una nota, “i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale”. A Milano l’Atm potrebbe fermarsi dalle 8.45 alle 12.45: possibili disagi potrebbero esserci anche per la funicolare Como-Brunate, che è gestita allo stesso modo sempre da Atm e in questo caso l’orario di disagio sarebbe dalle 10 alle 14.











