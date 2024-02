Sciopero dei treni domani, lunedì 12 febbraio 2024/ Info utili Trenitalia e Italo: orari e fasce garantite

Sciopero nazionale dei treni domani, lunedì 12 febbraio: info utili ed orari

La giornata di domani, lunedì 12 febbraio 2024, si preannuncia complicata per i pendolari con uno sciopero dei treni proclamato dei sindacati di base Cub e Usb che riguarderà tutte le regioni italiane. Ad essere colpite dall’agitazione saranno tutte le maggiori aziende ferroviarie italiane, dal gruppo Ferrovie dello Stato, fino a Trenitalia, Italo e Trenord ma, fortunatamente per i pendolari, non durerà tutta la giornata.

Lo sciopero dei treni di domani, 12 febbario, infatti, durerà per 8 ore, dalle 9 alle 17, con possibili ritardi anche nei minuti precedenti all’avvio dell’agitazione e in quelli successivi alla conclusione. I maggiori disagi, avvertono i vertici di Trenitalia, riguarderanno soprattutto il trasporto regionale e locale, mentre per quanto riguarda le lunghe percorrenze non dovrebbero verificarsi grandi problemi. Similmente, il trasporto rapido dei Frecciarossa e degli Intercity non dovrebbe essere colpito dallo sciopero dei treni di domani, 12 febbraio. Per quanto, invece, riguarda Italo e Trenord il consiglio delle aziende è quello di consultare sui rispettivi siti l’elenco dei treni garantiti durante le ore dell’agitazione sindacale. Come di consueto, tutti i treni partiti prima delle 9 concluderanno, prima di aderire eventualmente allo sciopero, la tratta già iniziata.

Perché Usb e Cub hanno proclamato lo sciopero dei treni di domani

Insomma, a causa dello sciopero dei treni di domani, lunedì 12 febbraio, la mattinata e il primo pomeriggio potrebbero rivelarsi piuttosto complicati per i pendolari, specialmente tra coloro che viaggiano su tratte locali o brevi. Il consiglio è quello di informarsi sullo stato del proprio treno prima di recarsi in stazione, scegliendo magari di viaggiare prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione, in modo da limitare al minimo i possibili disagi.

Le ragioni dietro allo sciopero dei treni di domani, 12 febbraio, sono chiarite dal sindacato Usb sul proprio sito e vertono attorno alla richiesta di “un vero e adeguato rinnovo contrattuale nazionale. È del tutto inaccettabile che le relazioni sindacali all’interno di uno dei maggiori gruppi industriali e pubblici proceda nelle attuali condizioni di vacanza normativa, economica e di rappresentanza dei lavoratori”, spiega Usb parlando dello sciopero dei treni di domani, 12 febbraio, puntando il dito contro le altre sigle sindacali che hanno sottoscritto un accordo lo scorso 10 gennaio con Trenitalia. “Con questa firma”, fanno sapere da Usb, “si smantellano i residui pilastri contrattuali a tutela dei riposi giornalieri e settimanali, si consegna all’azienda la più totale ultra flessibilità organizzativa a costo economico zero e a tutto maggior danno delle condizioni di lavoro e della qualità complessiva delle vite dei lavoratori interessati”.

