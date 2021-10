Sciopero Green Pass vietato per 5 giorni/ Rischio blocco Paese: porti, tir, mercati

Un maxi sciopero di 5 giorni annunciato che trova la “mannaia” del garante degli scioperi e del Governo, i quali temono la paralisi economica e logistica dell’Italia: con la giornata di domani, venerdì 15 ottobre, si rischia un pericoloso blocco totale del Paese: l’entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass obbligatorio in ogni posto di lavoro ha generato in questi ultimi giorni forti tensioni sociali che potrebbero letteralmente esplodere nelle prossime 72 ore. Le avvisaglie si erano avute con lo sciopero di lunedì scorso, prima ancora con il weekend tremendo di Roma e l’assalto alla Cgil, ma è da diverse settimane che il popolo “No Green Pass” blocca i centri città per manifestare il dissenso alla norma d’obbligo del certificato verde per poter lavorare.

L’ultima goccia dell’immenso vaso di protesta arriva dai porti, con Trieste e Genova pronte al blocco se non vengono rimosse le norme volute dagli ultimi decreti e Dpcm del Governo. Nel vasto porto friulano i portuali non vaccinati sono circa il 45%, in Liguria il 20% e minacciano forte di bloccare l’intera produzione contro le regole del Green Pass: altro fronte però caldissimo è quello degli autotrasportatori, qui gran parte dei quali è straniero e con numeri che si aggirano attorno al 30% di non vaccinati.

GREEN PASS E SCIOPERI, COSA SI RISCHIA DA DOMANI

Se si arriva all’estrema ratio di bloccare porti e trasporti su tir, il rischio paralisi totale in Italia potrebbe davvero essere molto vicino: supermercati, rifornimenti, materie prime, praticamente qualsiasi cosa che deve essere trasporta potrebbe subire rallentamenti con prezzi e conseguenze al momento incalcolabili. L’incubo di un maxi sciopero generale idi 5 giorni fino al 20 ottobre a partire da domani mattina circolata nei vari tam tam dei social, con rischi di effettiva attuazione talmente alti che il garante degli sciopero ieri è intervenuto annunciando il divieto completo di sciopero per i prossimi 5 giorni. La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha formalmente invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani «a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20 Ottobre dandone comunicazione entro cinque giorni». La medesima Commissione ha poi inviato una nota al Ministro dell’Interno in cui si esprime «particolare preoccupazione in merito agli scioperi per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti». Proprio per cercare di frenare la “marea” di protesta sociale, questa mattina il Premier Mario Draghi ha convocato i leader dei tre sindacati nazionali (Cgil, Cisl, Uil) per trovare assieme una strategia utile per salvare lo “shutdown” del Paese nelle prossime ore. Da Trieste però arrivano segnali tutt’altro che distensivi in merito alla giornata di domani: «Stop ai regali di Natale – grida un manovratore di Trieste, secondo quanto riport Repubblica – e addio ripresa. Il governo ci tratta da bestie e noi bruciamo il potere dei consumi. Con la paralisi italiana di porti e trasporti prima delle feste di fine anno, Europa e Asia finalmente chiederanno a Roma cosa sta combinando». Per Ivano Russo di Confetra, vi è un serio rischio di «paralisi del sistema logistico nazionale», mentre la Fiap (Federazione italiana autotrasportatori professionisti) rimarca tutti gli effetti negativi per la collettività che un blocco totale potrebbe comportare. Nel giro di pochi giorni infatti crisi dei carburanti, supermercati vuoti e blocco delle industrie potrebbero essere – nello scenario peggiore – all’ordine del giorno.

