Sciopero mezzi e treni oggi 11 ottobre: orari/ Atac Roma, Atm Milano, Trenord, Trenitalia

OGGI 11 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE MEZZI E TRENI: TRASPORTI COINVOLTI E SIGLE SINDACALI

Mezzi, treni, scuole, autostrade, aerei, navi: quello di oggi 11 ottobre 2021 è uno sciopero generale che rischia di paralizzare mezzo Paese per 24 ore. Incrociano le braccia tutti i lavoratori dei sindacati autonomi di base, ovvero Cobas, Usb, Cub, Unicobas, Sgb, Orsa: chiedono «la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, politiche attive contro licenziamenti, precariato e disoccupazione e per il rilancio degli investimenti pubblici su scuola, sanità e trasporti». Tra le motivazioni dello sciopero generale dei mezzi che rischia di causare un “lunedì nero” per pendolari e viaggiatori anche «l’introduzione del green pass, la lotta alle discriminazioni ed alla precarietà e la richiesta di garanzia del reddito e di sicurezza sul lavoro».

Disagi per metro, bus, tram a livello locale, ma anche treni regionali e servizi dei Pubblici Uffici, comprese le scuole: si temono poi ulteriori scontri con il “popolo” variegato No Green Pass dopo le immagini indegne dello scorso weekend a Roma, concluse con l’assalto alla Cgil e all’Ospedale Umberto I. Il dispiegamento di forze dell’ordine sarà imponente ma al momento non è prevedibile quali effetti reali avrà lo sciopero generale sui servizi e gli orari dei trasporti: non sono coinvolti i sindacati nazionali (Cgil-Cisl-Uil) il che potrebbe non per forza condurre lo sciopero generale alla paralisi totale che si teme specie nelle grandi città.

SCIOPERO MEZZI MILANO E ROMA: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero dell’11 ottobre a Roma vedrà come momento clou la manifestazione in partenza da Piazza della Repubblica: i mezzi della Capitale vedranno coinvolti i servizi di Atac, Roma Tpl e Cotral con mantenute solo le fasce di garanzia fino alle 8.30 e tra le 17 e le 20. Nel mezzo, sospese le corse di autobus, metro e linee Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. A Milano invece il corteo partirà da Assolombarda (Missori) e coinvolgerà l’intero centro: disagi possibili tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, con possibile chiusura delle metro Atm. A Napoli invece i mezzi del trasporto pubblico locale Anm sono garantiti solo nelle fasce 5:30-8:30 e 17-20.

CAOS TRASPORTI PER SCIOPERO TRENI, TRENORD E AEREI: ORARI E GARANZIE

Con possibili disagi anche la situazione degli aerei per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre: sciopero del trasporto aereo in corso, con fasce di garanzia mantenute dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21: informazioni dettagliate sull’operatività di ogni singolo volo è possibile richiederle alla compagnia aerea di riferimento, spiega l’Enac, pubblicando l’elenco dei voli garantiti (qui il link). Più ampio il fronte treni durante lo sciopero generale di 24 ore: lo stop in corso da ieri sera alle 21 vede Trenitalia garantire regolare servizio e corse delle Frecce e degli Intercity (qui il link), idem per Italo (qui il link dei treni garantiti): a rischio i treni di Trenitalia e di Italo di media e lunga percorrenza.

Nel trasporto regionale sono stati assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21): in particolare, in Lombardia Trenord comunica «Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni». Non solo, per i soli treni circolanti sulla rete FERROVIENORD «potranno verificarsi ripercussioni fino alle 24:00 del giorno 11 ottobre 2021, a causa di uno sciopero concomitante, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria FERROVIENORD».

Con le corse cancellate dei treni verso Malpensa, sono istituiti per l’intera giornata di lunedì il servizio di autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Disponibili anche autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).



