Sciopero mezzi 8 marzo/ Caos trasporti Trenord-Atm Milano-Atac Roma: info e orari

SCIOPERO MEZZI OGGI 8 MARZO, RISCHIO CAOS A MILANO E ROMA

Come ogni 8 marzo in Italia, la Festa della Donna si “accompagna” allo sciopero dei trasporti e di alcuni servizi, con solo il settore scuola che ha visto revocare lo stop previsto per la giornata di oggi data l’eccezionale situazione tra chiusure e Dad per quasi 3 studenti su 4 in tutta Italia (per effetto dell’ultimo Dpcm entrato in vigore lo scorso 6 marzo). Per il resto, resta lo sciopero generale per i settori pubblici e privati del trasporto pubblico nell’intera giornata internazionale della donna oggi 8 marzo: «contro il femminicidio e le discriminazioni e disparità di genere sul lavoro», si legge nei comunicati delle associazioni sindacali aderenti alla protesta, ovvero CUB, SLAI COBAS per il Sindacato di Classe, USB, USI, COBAS SUR, alla quale aderisce anche USB pubblico impiego.

Trenitalia, Trenord, i servizi dei mezzi delle città più importanti e anche il settore della Sanità, garantendo sempre però i servizi minimi vista anche la forte emergenza Covid che coinvolge un Paese intero da oltre un anno: nella protesta, i sindacati chiedono al Governo Draghi di estendere il blocco dei licenziamenti con il prossimo Decreto Sostegno ben oltre il 31 marzo 2021. «La violenza non si è mai fermata ma si è intensificata. La casa, evidentemente, non è un luogo sicuro per tante donne», rivendica il movimento contro la violenza femminile “NonUnaDiMeno”, aggiungendo in vista dello sciopero «La pandemia ha travolto tutto, compresa la nostra lotta. La salute però non è assenza di malattia, ma benessere sociale. E forse quando parliamo di mappatura dell’emergenza dovremmo anche ricordarci di mappare i nostri bisogni». L’agitazione servirà a chiedere «tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nell’anno in cui la pandemia ha vertiginosamente aumentato gli infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità di un sistema sanitario il cui taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi anni», sottolinea invece il sindaco CUB, «oltre il 70% dei posti di lavoro persi nell’ultimo anno erano occupati da donne».

SCIOPERO MEZZI ATM, TRENORD, ATAC: CHE SUCCEDE? INFO E ORARI

Rischio collasso nei trasporti in tutti i principali capoluoghi, con anche i collegamenti ferroviari intra-regionali in difficoltà visto anche il divieto di spostamenti su mezzi privati e pubblici (per scelta negli ultimi Decreti Covid, ndr) tra le Regioni: in particolare, Trenitalia ha diffuso una nota in cui annuncia la protesta del gruppo FS senza però modifiche della circolazione a lunga percorrenza tra le ore 21 di ieri e le 21 di quest’oggi. «Sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni e ritardi», conclude la nota di Ferrovie dello Stato.

Situazione dunque più complessa a livello regionale, con la Lombardia in particolare che vede in Trenord una discreta adesione allo sciopero dell’8 marzo: «I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Lunedì 8 dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link www.trenord.it/trenigarantiti». A Milano i mezzi Atm aderiscono allo sciopero per la Festa della Donna con personale in protesta tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 a fine servizio, ma in metro l’agitazione è consentita solo dopo le 18. A Roma invece, i trasporti Atac si fermano dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio per bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.



