Sciopero mezzi e treni oggi 23 aprile/ Trenitalia, Trenord Milano e Atac Roma: orari

Si rinnova la “tradizione” dello sciopero trasporti e mezzi di venerdì nelle principali città italiane: per oggi 23 aprile 2021, le proteste riguardano però solo il sindacato Orsa con relativi disagi provocati nel settore dei trasporti pubblici e locali. Si fermano i mezzi Atac, Tpl e Cotral a Roma, Trenord a Milano e Lombardia, Trenitalia con però orari ridotti e adesioni attese non altissime: «Chiediamo l’immediata vaccinazione del personale che opera nel settore dei trasporti ovvero l’inserimento nel piano vaccinale covid 19 del settore trasporti tra le categorie individuate che assicurano servizi essenziali», è il motivo della protesta odierna avanzata dal sindacato Orsa nel presentare lo sciopero mezzi e treni di oggi venerdì 23 aprile.

Per Trenitalia, il Gruppo Fs Italiane avvisa che lo sciopero è in corso dalle ore 9 fino alle 17 di oggi (attivo call center per tutte le informazioni al 800 89 20 21: «sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, ad esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza. I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni e ritardi». Per quanto riguarda invece Trenord, lo sciopero rimane sempre tra le 9 e le 17 con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia: non coinvolte le fasce di garanzia, ma si precisa che per i soli servizi aeroportuali «nel caso di non effettuazione dei treni, potranno essere istituiti: autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1)». In generale, Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni: si consiglia così l’app o il sito Trenord per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei treni e gli eventuali ritardi/cancellazioni.

SCIOPERO MILANO E ROMA: ATM OK, ATAC KO

Situazione del tutto differenze nelle due principali città italiane interessate dallo sciopero trasporti: se a Milano i disagi riguardano solo Trenord e dunque la circolazione ferroviaria, a Roma anche i mezzi pubblici presentano disagi per lo sciopero nazionale di Orsa. La circolazione di Atm a Milano sarà regolare su metro, bus e tram: i dipendenti non hanno aderito allo sciopero perché il sindacato territoriale «ha accettato la decisione dell’azienda di vaccinare i suoi 10mila dipendenti nelle proprie sedi». Diversa invece la situazione nella Capitale, dove lo sciopero di 4 ore sarà tra le 20.30 e la fine servizio: coinvolti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse), Cotral e le linee periferiche gestite da Roma Tpl (in particolare le linee interessate allo sciopero saranno 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19). Regolari di notte le linee di bus N mentre stop possibile avverrà per quelle linee dei bus diurne che effettuano servizio anche dopo la mezzanotte.

