SCIOPERO TRENI TRENORD OGGI: QUALI DISAGI?

Inizia alle ore 3 di oggi, lunedì 30 settembre 2024, e termina 23 ore dopo, alle ore 2 dell’1 ottobre, lo sciopero treni Trenord indetto da ORSA e Uiltrasporti. La settimana si aprirà con notevoli disagi per i pendolari non solo di Milano, ma di tutta la Lombardia, visto che l’agitazione coinvolgerà il trasporto ferroviario regionale. Tra modifiche, ritardi e cancellazioni, sarà fondamentale per chi si sposta per lavoro, studio o svago avere tutte le informazioni utili, visto che ci saranno ripercussioni sulla circolazione dei treni non solo regionali e suburbani, ma anche per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, come nel caso del Malpensa Express e di quello S50 che collega l’aeroporto di Malpensa con Bellinzona.

Sciopero treni Trenord dal 30 settembre all'1 ottobre 2024/ Orari, fasce garantite e collegamenti a rischio

Alla luce di tutto ciò, Trenord suggerisce ai passeggeri di prendere visione dell’elenco aggiornato prima di mettersi in viaggio, prestando attenzione particolare alle corse serali per far rientro a casa. A proposito degli orari, la mattina viaggeranno i treni che hanno partono dalla stazione originaria dopo le 6 e arrivano in quella di assegnazione entro le 9, invece nel pomeriggio saranno disponibili quelli che partono dopo le ore 18 e arrivano entro le 21.

Storie Italiane non va in onda: perché/ Sciopero dipendenti Rai: saltano le dirette di oggi 23 Settembre 2024

LE CORSE GARANTITE E I BUS SOSTITUTIVI

Queste sono le fasce garantite, durante le quali circoleranno di conseguenza i treni presenti nell’elenco delle corse garantite che è disponibile sul sito ufficiale di Trenord (e che potete visualizzare cliccando qui). Invece, le altre corse non saranno garantite. Ma l’azienda di trasporti regionale ha previsto delle contromisure, in particolare degli autobus sostitutivi, che però non effettueranno fermate durante il tragitto, per quanto riguarda le corse che dovessero saltare tra Milano Cadorna (in particolare da via Paleocapa 1) e l’aeroporto di Malpensa e tra la stazione ferroviaria di Busto e l’aeroporto di Malpensa.

Sciopero mezzi pubblici oggi 20 settembre 2024/ Milano e Roma, ferme le metro: ecco tutte le info

SCIOPERO TRENI TRENORD, NON ATM: ATTIVE LE METROPOLITANE

Ogni informazione sarà disponibile sulle pagine delle relative linee nell’applicazione di Trenord e sul suo sito ufficiale. È bene precisare che oggi non è prevista alcuna mobilitazione Atm (l’ultima è avvenuta il 20 settembre scorso), lo sciopero treni Trenord non coinvolge altre aziende; di conseguenza, le linee della metropolitana meneghina circoleranno regolarmente. Almeno un sospiro di sollievo per i pendolari milanesi alle prese con la mobilitazione odierna dei treni.