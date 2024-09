Si preannunciano un paio di giornate – tecnicamente tre, considerando anche quella di ieri – abbastanza drammatiche per viaggiatori e pendolari che si troveranno a fare i conti con uno sciopero treni e mezzi pubblici che tra oggi, domenica 8 settembre 2024, e domani coinvolgerà l’interezza del nostro territorio nazionale: i primi ad incrociare le braccia – come accennavamo prima – sono stati i lavoratori delle compagnie aree che ieri sono stati fermi per 4 ore, mentre dalla 3 di notte di oggi lo stop è scattato per i dipendenti delle ferrovie ed (infine) domani coinvolgerà anche chi opera nel settore dei mezzi pubblici.

Partendo proprio dallo sciopero treni, secondo quanto riporta lo stesso Gruppo FS (che coinvolte sia Trenitalia, che Trenord, Italo e Tper) l’agitazione durerà – appunto – dalle 3 di oggi fino alle 2 di domani, 9 settembre 2024: saranno numerosi i convogli a subire rallentamenti, ritardi e cancellazioni e – seppur non si possa prevedere in anticipo quali saranno quelli coinvolti – i viaggiatori potranno informarsi grazie ai siti delle varie compagnie ferroviarie, in tutte le biglietterie del territorio e anche con il numero verde 800-892021; in modo da programmare in anticipo il proprio viaggio e non farsi cogliere impreparati una volta arrivati in stazione.

Per ora l’adesione allo sciopero sembra essere piuttosto alta dato che – come riporta Repubblica – la stazione Santa Maria Novella di Firenze è attualmente pienissima di viaggiatori in attesa di poter salire sui rispettivi treni; mentre è importante ricordare che (con la sola esclusione di Trenord) tutte le compagnie prevedono le consuete fasce di garanzie facilmente consultabili sui rispetti siti nelle varie sezioni dedicate proprio alle agitazioni sindacali; così come in caso di cancellazioni e ritardi eccessivi si potranno anche chiedere – specialmente per le lunghe percorrenze e per l’alta velocità – i dovuti rimborsi.

Oltre allo sciopero treni – ne parlavamo già poche righe fa – nella giornata di domani, lunedì 9 settembre 2024, si fermeranno anche i mezzi pubblici per volere di buona parte delle sigle sindacali di settore con un’agitazione che durerà in totale 8 ore, scelte dalle varie compagnie locali: per esempio l’Atm di Milano rimarrà ferma dalle 18 fino alla fine del servizio; mentre l’Atac romana dalle 8:30, l’Anm di Napoli dalle 9 e l’Autolinee toscane (operativa anche a Firenze) dalle 14:30. In questo caso il consiglio è quello di verificare personalmente sui siti delle compagnie del proprio comune, mentre non ci saranno particolari fasce di garanzia e non si potranno prevedere in alcun modo quali mezzi saranno coinvolti.