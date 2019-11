Sciopero Torino GTT/ Mezzi pubblici fermi per 24 ore: fasce di garanzia e dettagli

Giornata di passione quella di oggi, venerdì 22 novembre, per i viaggiatori di Torino, visto che è previsto uno sciopero della durata di 24 ore. Qualcuno, come i colleghi di Torinooggi, lo hanno già ribattezzato il “Black Friday” torinese, per fare il verso al venerdì nero dello shopping che giungerà fra esattamente una settimana. Fatto sta che i mezzi pubblici Gtt si fermeranno quest’oggi, salvo restando le fasce di garanzie riguardanti il servizio urbano, suburbano, la metropolitana e centri di servizi al cliente, previste dalle ore 6:00 di stamane fino alle ore 9:00, e poi dalle ore 12:00 fino alle 15:00. Per quanto riguarda invece le Autolinee Extraurbane, linee urbane di Ivrea e Servizio Ferroviario (Sfm1 Canavesana e SfmA Torino-Aeroporto-Ceres), queste hanno viaggiato regolarmente dall’inizio del servizio fino alle ore 8:00, quindi riprenderanno le corse dalle 14:30 di oggi pomeriggio fino alle ore 17:30.

SCIOPERO TORINO GTT: SOSPESA LA ZTL CENTRALE

Sarà inoltre assicurato il completamento di tutte le corse che partiranno entro il termine delle fascia di garanzia. Lo sciopero è stato indetto dalla sigle sindacali del territorio Ugl Autoferrotranvieri e USB-Lavoro Privato, e la protesta riguarda alcuni temi del piano industriale nonché altre tematiche aziendali della stessa Gtt. Visto lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, l’amministrazione comunale ha deciso di agevolare i cittadini, sospendendo temporaneamente le ztl, le zone a traffico limitato. Di conseguenza, dalle ore 7:30 fino alle ore 10:30, si potrà regolarmente viaggiare nella ztl Centrale. Per quanto riguarda invece i divieti previsti in Area Romana e Valentino, resteranno regolarmente in vigore. Per avere maggiori informazioni sullo sciopero come ad esempio la percentuale dei partecipanti delle scorse agitazioni, e info più dettagliate sulle motivazioni, vi rimandiamo al sito www.gtt.to.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA