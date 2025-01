Ancora disagi per chi ha necessità di spostarsi in treno, perché è stato proclamato uno sciopero treni 25 e 26 gennaio per il quale potrebbero esserci oggi e domani una serie di ritardi e cancellazioni per quanto riguarda il settore dei trasporti ferroviari. Lo sciopero è nazionale, è stato proclamato da alcuni sindacati autonomi e sono coinvolti i lavoratori di Fs. La mobilitazione scatta dalle 21 di oggi, 25 gennaio 2025, e terminerà alle 21 di domani, 26 gennaio.

Sciopero treni 25 e 26 gennaio 2025/ Trenitalia e Trenord, previste 24 ore di stop: gli orari

I problemi per la circolazione ferroviaria potrebbero essere importanti, visto che potrebbero esserci delle cancellazioni, non solo parziali, che potrebbero coinvolgere dalle Frecce agli Intercity, passando per i regionali sia di Trenitalia sia di Trenord, così come quelli aeroportuali. Ma i disagi potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio della mobilitazione e anche alla fine. Coinvolte varie categorie di dipendenti: dai macchinisti ai capitreno, passando per chi è nelle sale circolazione e nella manutenzione ferroviaria.

Sciopero trasporti e scuola 10 gennaio 2025/ Milano e Roma, mezzi Atm e Atac regolari: nessun disagio

In questo caso il suggerimento migliore per chi deve mettersi in viaggio è quello di controllare anticipatamente se ci saranno ripercussioni per il treno con il quale bisogna partire, così da evitare brutte sorprese in questo weekend. Del resto, ci sono tutti gli strumenti per raccogliere tutte le informazioni utili, dai siti ufficiali delle società di trasporti alle loro applicazioni ufficiali.

AUTOBUS SOSTITUTIVI A MILANO

Per quanto riguarda la città di Milano, sono disponibili autobus sostitutivi per i collegamenti con Malpensa, ma senza fermate intermedie, a causa dello sciopero treni 25 e 26 gennaio. Il servizio Express parte da via Paleocapa 1, che si trova in zona Cadorna, mentre il collegamento S50 da Stabio. Per alcuni orari sono previste fasce di garanzia, ma solo se gli scioperi riguardano giorni feriali.

Sciopero trasporti e generale 10 gennaio 2025/ Atm, Atac, info e orari dello stop dei mezzi pubblici

Non è questo il caso dello sciopero treni 25 e 26 gennaio, visto che cade anche di domenica, motivo per il quale non sono previste tutele. Discorso diverso per la circolazione a lunga percorrenza, in quanto alcuni treni sono disponibili e l’elenco è messo a disposizione sul sito.

SCIOPERO 25 E 26 GENNAIO 2025: INFO E RIMBORSI

Da Milano a Roma, la situazione non differisce di molto, infatti il Comune capitolino rimanda al sito di Trenitalia con le informazioni per fare richiesta di rimborso, se si decide di rinunciare al viaggio. Altrimenti potete riorganizzare il viaggio. In ogni caso, potete trovare le informazioni di cui avete bisogno sui siti di Trenitalia e Trenord, ma anche sulle loro applicazioni.

LE RICHIESTE DELLE SIGLE SINDACALI

Non sono mancate le proteste anche per questo sciopero treni 25 e 26 gennaio, del resto si tratta di una delle molte mobilitazioni che stanno colpendo il settore dei trasporti in particolare, ma i sindacati hanno evidenziato come questo sia l’unico strumento a disposizione per i lavoratori che ritengono ignorate le loro richieste. In questo caso, la richiesta è di un cambio di passo, nello specifico che scattino i rinnovi dei salari.

Ma tra le richieste ci sono anche quelle di ulteriori tutele per i lavoratori, anche perché ciò si ripercuote sulla qualità dei servizi che vengono offerti ai lavoratori.