Un nuovo sciopero dei treni è stato indetto nei prossimi giorni, e le date da segnarsi sul calendario in rosso sono quelle del 25 e 26 gennaio prossimi. Si tratterà di uno stop che durerà 24 ore, precisamente dalle ore 21:00 del prossimo sabato, appunto il 25 gennaio, fino alla stessa ora di domenica 26 gennaio 2025, così come si legge sul sito del Corriere della Sera, citando una nota delle Ferrovie dello Stato. Lo sciopero è stato proclamato da Cub, Usb e Sgb, e riguarderà sia Trenitalia quanto Trenord, quindi i trasporti locali della Lombardia.

Sciopero trasporti e scuola 10 gennaio 2025/ Milano e Roma, mezzi Atm e Atac regolari: nessun disagio

Per queste 24 ore, quindi, i treni potranno subire dei ritardi, ma anche delle cancellazioni e delle variazioni, e non sono da escludere modifiche prima o dopo il servizio. Essendo lo sciopero dei trasporti indetto durante il weekend, quindi non giorni lavorativi, non sono previste delle fasce di garanzia, ma in ogni caso Trenitalia ha garantito una serie di treni e per l’elenco ufficiale delle tratte che saranno comunque in attività vi consigliamo di controllare il sito ufficiale dell’azienda.

Sciopero trasporti e generale 10 gennaio 2025/ Atm, Atac, info e orari dello stop dei mezzi pubblici

SCIOPERO TRENI 25 E 26 GENNAIO 2025: COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Lo sciopero previsto per il 25 e il 26 gennaio, ricordiamo, della durata di 24 ore, non dovrà comunque disperare coloro che hanno già acquistato un biglietto per i treni. Chi infatti potrà riprogrammare il viaggio potrà chiedere un rimborso o appunto un biglietto per un nuovo treno in programma e che è garantito da Trenitalia. Si tratta di una magra consolazione sia chiaro, ma tale escamotage permette di non perdere i soldi investiti nel biglietto anche se gli orari del viaggio potrebbero non coincidere con quelli preventivati.

SCIOPERO GENERALE MEZZI OGGI 13 DICEMBRE 2024/ Molti treni Trenord soppressi, metro Rossa chiusa a Milano

In ogni caso Trenitalia garantisce un biglietto alternativo, ove richiesto, con una riprogrammazione su un altro treno. Il mese di gennaio prosegue quindi con il secondo sciopero dei trasporti dopo quello indetto lo scorso venerdì 10, che però era stato di sole 4 ore, e aveva quindi provocato pochi disagi ai passeggeri. Quello di 24 ore previsto nel weekend potrebbe invece avere delle conseguenze più problematiche per coloro che intendono viaggiare su rotaie.