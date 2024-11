Per la giornata di oggi, 13 novembre 2024, è previsto un nuovo sciopero dei treni. Una nuova agitazione quindi per il personale ferroviario, a conferma di un novembre davvero nero per quanto riguarda i mezzi di trasporto.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, lo sciopero riguarderà i treni di Trenitalia, di conseguenza la quasi totalità di quelli che circolano sulle nostre ferrovie, con tutto ciò che ne consegue, previsti disagi per coloro che viaggiano visto che non sono da escludere tratte soppresse ma anche cancellazioni o ritardi, di conseguenza una classica giornata di passione in particolare per tutti i pendolari, leggasi coloro che utilizzano i treni quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro o per recarsi a scuola.

SCIOPERO OGGI 13 NOVEMBRE, SECONDO STOP NEL GIRO DI POCHI GIORNI

Si tratta del secondo sciopero nel giro di pochi giorni per le ferrovie dello stato, dopo quello dello scorso 5 novembre, quando la categoria si era fermata a seguito dell’aggressione ad un capotreno di Genova che aveva indetto le sigle sindacali appunto ad indire una manifestazione d’urgenza, che avevano causato numerosi problemi. L’8 novembre scorso era invece stata la volta del trasporto pubblico, con numerosi mezzi cancellati a Milano, Roma, Napoli e in altre città d’Italia, e oggi, 13 novembre, altra agitazione.

Nel dettaglio per le prossime ore si terrà uno sciopero del personale che si occupata di manutenere le ferrovie, agitazione che è stata indetta dalla sigla sindacale Cub Trasporti. Si tratta quindi di uno sciopero che potrebbe provocare dei disagi minori sui viaggiatori, visto che non incroceranno le braccia coloro che fanno muovere “fisicamente” i treni, ma coloro che invece agiscono dietro le quinte. In ogni caso, come precisa il Corriere della Sera, nessuno assicura la regolarità del servizio di conseguenza tutto potrebbe succedere.

SCIOPERO OGGI 13 NOVEMBRE, GIÀ PROGRAMMATA UNA NUOVA AGITAZIONE

Lo sciopero di oggi è cominciato nella giornata di ieri, durerà 24 ore, e proprio nelle scorse ore, fa notare sempre il quotidiano di via Solferino, si erano verificati dei rallentamenti lungo la linea dell’alta velocità che collega Roma a Napoli e viceversa, a seguito di un guasto che si era verificato ad Anagni. Attendiamo quindi aggiornamenti su eventuali situazioni di disagio, nel frattempo vi anticipiamo già il prossimo sciopero, quello previsto fra esattamente dieci giorni, leggasi il 23 e il 24 novembre prossimi, già indetto da USB e che riguarderà il personale ferroviario che si occupa delle merci e dei viaggiatori.

Anche in questo caso potrebbero comunque verificarsi dei disagi minori per i viaggiatori, in ogni caso, sempre meglio saperlo in anticipo di modo da prepararsi a dovere ed evitare spiacevoli sorprese. Ricordiamo che lo sciopero previsto per oggi, 13 novembre, è cominciato come detto sopra alle ore 21:00 di ieri, martedì 12 novembre, e proseguirà fino alle ore 21:00 di questa sera.