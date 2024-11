ENNESIMA GIORNATA DI SCIOPERO NAZIONALE OGGI PER I MEZZI PUBBLICI: INFO E ORARI (CON FASCE GARANZIA NON PREVISTE)

Ormai lo andiamo dicendo da oltre una settimana: mentre i sindacati nazionali preparano una giornata di mobilitazione nazionale il prossimo 29 novembre, lo sciopero dei mezzi pubblici oggi venerdì 8 novembre 2024 rappresenta un primo “banco di prova” per il caos sui trasporti che potrà generarsi a fine mese per la protesta contro la Manovra di Bilancio. A pochi giorni dallo sciopero “improvviso” dei treni, la protesta di Filt Gil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e anche Faisa Cisal punta allo sciopero per il “solo” settore degli autotrasporti, con richiesta di rinnovo dei contratti e aumento dei salari.

Il risultato è lo sciopero nazionale di 24 ore con il rischio di fasce di garanzia non previste, nonostante siano da legge: il venerdì nero di oggi da Milano e Roma, da Napoli a Torino e Bologna fino a tutto il resto d’Italia, terrà sotto apprensione pendolari, viaggiatori e turisti. Secondo quanto riportato dai sindacati, la scelta estrema di non garantire fasce di mezzi pubblici presenti, è prevista per legge una sola volta per vertenza nazionale. Come però ribadiscono le sigle – e anche l’autorità di garanzia degli scioperi trasporti – saranno però garantite all’interno delle singole fasce orarie locali un utilizzo del 30% del personale viaggiante e dei servizi minimi di trasporto. Tradotto, ci saranno orari con mezzi “garantiti”, così come rimarranno attivi i trasporti verso aeroporti e luoghi sensibili extraurbani dalle 5.30 fino a mezzanotte:

MILANO E ROMA, COSA SUCCEDE OGGI 8 NOVEMBRE PER LO SCIOPERO (UNO OGNI 22 GIORNI)

L’Atm a Milano ha comunicato, dopo la conferma dello sciopero mezzi oggi 8 novembre 2024, la presenza senza fasce di garanzia di una protesta lunga 24 ore complessive: nello specifico, i trasporti pubblici sotto la Madonnina vedranno le metro M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 Blu San Cristoforo-San Babila garantite fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18; per quanto riguarda invece il tratto della M4 San Babila-Aeroporto Liinate resta garantito l’intera giornata di oggi. Per bus e filobus oltre che i tram, restano garantite solo alcune linee e non per tutto il giorno, tutte le altre restano invece non garantite per 24 ore: tram 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24 e i bus 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 saranno presenti sicuramente fino alle 8.45 e nel pomeriggio tra le 3 e le 6.

Da Milano a Roma, non cambia la situazione di “venerdì nerissimo” per lo sciopero dei mezzi pubblici locali: l’Atac garantisce il servizio della Metro A e B, mentre la C rischia ritardi/chiusura durante l’intera giornata, così come permangono attive 48 linee di bus/filobus/tram ma solo nelle fasce di servizio fino alle 8.30 e tra le 17 e le 20. In termini di orari però occorre fare molta attenzione alle info dettate da Atac nella pagina dello sciopero 8 novembre 2024: la linea A Battistini-Anagnina attiva fino alle 8.30 e tra le 17 e le 20, così come la B Rebibbia-Laurentina; non garantita la linea B1 e la linea metro C. Qui si trovano tutte le informazioni aggiornate sui mezzi Atac Roma nel corso della protesta nazionale mossa dai sindacati principali (ma non quelli autonomi).

NON SOLO SCIOPERO MEZZI PUBBLICI 8 NOVEMBRE 2024: I POSSIBILI DISAGI PER TRENI E TRASPORTI IN GENERALE

Secondo quanto diffuso dal Garante degli scioperi, nel 2024 è stato imposto uno sciopero ogni 22 giorni, un’enormità per un’utenza sempre più sul piede di guerra: l’ultimo stop dei mezzi pubblici era avvenuto il 28 ottobre scorso, con il prossimo già fissato per il 29 novembre. Quello di oggi 8 novembre rappresenta il 13esimo sciopero annuale, appena pochi giorni dopo la protesta clamorosa dei treni Trenord e Trenitalia dopo l’aggressione brutale ad un capotreno a Rivarolo, vicino a Genova.

Con i sindacati CGIl e UIL che chiamano alla “rivolta sociale” contro la Manovra del Governo Meloni, gli ultimi mesi dell’anno saranno sempre più tesi con possibilità di qualche precettazione come avvenuto lo scorso anno per decisione del MIT di Matteo Salvini. Intanto per lo sciopero dei trasporti pubblici di oggi occorre prestare attenzione anche sulle conseguenze logistiche dei treni: i lavoratori di Trenord, Italo e Trenitalia non aderiscono allo sciopero, è presente oggi in parallelo una mobilitazione del personale di Ferrovienord con rischi di variazioni sulle corse Trenord tra le stazioni di Milano Cadorna, Centrale, Garibaldi e Malpensa.