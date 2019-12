Sclerosi multipla/ Demielinizzazione cos’è, sintomi: la “cicatrice” trovata a Fedez

Cos’è la sclerosi multipla, la malattia che rischia di combattere Fedez?

La sclerosi multipla, si tratta di una patologia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Il rapper milanese ne ha parlato a “La Confessione” di Peter Gomez, in onda sul Nove oggi, riaccendendo i riflettori su una malattia comunque molto nota, ma al tempo stesso complessa e soprattutto imprevedibile. Non contagiosa né mortale, non impedisce di mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non lontana da chi non riceve questa diagnosi. E questo grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca scientifica. La sclerosi multipla è caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandosi per agenti estranei, quindi rientra tra le patologie autoimmuni. Il sistema immunitario scatena il processo infiammatorio che può danneggiare la mielina, cioè la guaina che circonda e isola le fibre nervose, e le cellule specializzate nella sua produzione e le fibre nervose stesse.

Deminarealizzazione: come funziona il processo?

Fedez nell’intervista parla di “demielinizzazione”, un processo che può provocare aree di perdita o lesione della mielina, che vengono chiamate placche. Possono insorgere ovunque nel sistema nervoso centrale, nello specifico nei nervi ottici, cervelletto e midollo spinale. Le placche possono passare da una fase infiammatoria iniziale ad una fase cronica, in cui assumono caratteristiche simili alle cicatrici, chiamate sclerosi. Per quanto riguarda invece i sintomi, possono essere molto diversi tra loro, e questo a seconda dell’entità e alla sede della lesione nel sistema nervoso centrale. Al momento per la sclerosi multipla, che è una malattia cronica, non c’à una cura definitiva, ma ci sono molte terapie che modificano la sua evoluzione, rallentandone quindi la progressione. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sul suo sito ufficiale fornisce alcuni dati su questa malattia, che può esordire ad ogni età della vita. Più comunemente è diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Il numero di donne con la sclerosi multipla è quasi triplo rispetto agli uomini. Ci sono comunque circa 2,5-3 milioni di persone con SM, di cui 600.000 in Europa e circa 122.000 in Italia.